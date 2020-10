Sous la direction & Avec Cécile Godefroy : "Les Musiques de Picasso" > Éd. Gallimard / Philharmonie-de-Paris

"Au fond quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien on parle musique. Tout devient musique [...]. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique." Pablo Picasso (1881-1973)

