Sous la direction de Mélanie Traversier & Alban Ramaut :"La Musique a-t-elle un genre ?" Éditions La Sorbonne

Ouvrage qui examine ce phénomène d’invisibilisation des musiciennes à l’oeuvre tant dans l’historiographie que dans l’imaginaire social, tant dans les discours que dans les pratiques de création et les programmations.

Repérant les différentes voies de disqualification des talents féminins, les 16 études réunies scrutent les indices de l’enfouissement des musiciennes : dans les traités philosophiques et esthétiques, les manuels d’éducation, les témoignages du public, les récits de vie, les écrits savants, la critique musicale, y compris la plus récente.

Surgissent ainsi autant de jalons pour débusquer et mieux déconstruire les stéréotypes de genre dans les écrits sur la musique et les pratiques musicales d’hier et d’aujourd’hui.