Fabian Gastellier & Georges Zeisel... Fritz Busch (1890-1951) aux Éditions Notes de Nuit

"J’avais suivi une formation d’instrumentiste et ne témoignais au début que peu d’intérêt pour le chant... pendant longtemps, le petit monde de mon enfance ne compta pas de voix que l’on eût plaisir à écouter..." Fritz Busch

Né à Siegen en 1890 et mort à Londres en 1951, Fritz Busch compte parmi les plus grands chefs d'orchestre allemands de la première moitié du XXe siècle. Après avoir mené une brillante carrière à Dresde, il quitte l'Allemagne nazie dès 1933 et vivra en exil.

Cofondateur du Festival de Glyndebourne, Fritz Busch poursuivra sans relâche sur les scènes lyriques de Buenos Aires, Vienne, Copenhague, New York... l'idéal wagnérien.

Fritz Busch nous livre ici son autobiographie et brosse le paysage musical de l'Allemagne jusqu'à l'arrivée au pouvoir des nazis. La seconde partie de sa vie est retracée par Fabian Gastellier dans "Fritz Busch. L'exil : 1933-1951"

"Une Vie de musicien" par Fritz Busch, traduction Olivier Mannoni - collection La Beauté du geste. Directeur de la collection Georges Zeisel. Découvrir l'ouvrage aux éditions Notes de Nuit.

"Fritz Busch. L'Exil 1933-1951" par Fabian Gastellier - collection La Beauté du geste. Directeur de la collection Georges Zeisel. Découvrir l'ouvrage aux éditions Notes de Nuit.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Télécharger ! coffret label ERATO 75436

Fritz Busch l'un des plus grands chefs de la première moitié du 20e siècle, est sollicité par un riche anglais pour assurer la direction musicale du nouveau Festival de Glyndebourne, devenu alors un des principaux opéras européens, Fritz Busch y dirigea et enregistra 2 opéras de Mozart méconnus à l'époque : Cosi fan tutte et Les Noces de Figaro !!

Enregistré en juin 1934 à Glyndebourne...

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Les Noces de Figaro, ouverture. Orchestre du Festival de Glyndebourne, Fritz Busch (direction) Coffret "Mozart : Le nozze di Figaro, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Idomeneo" - Label Warner Classics 0190295801748

Enregistré le 25 février 1931 à Berlin...

♫Johannes Brahms (1833-1897) : Symphonie n° 2, Allegro non troppo. Orchestre de la Staatskapelle de Dresde, Fritz Busch (direction) Coffret "Fritz Busch : His complete Dresden recordings 1923-1932" - Label Profil Hännsler PH07032

Enregistré le 16 mars 1947 à New York...

♫Richard Wagner (1813-1883) :Tristan et Isolde "O sink hernieder, Nacht der Liebe" Torsten Ralf (Tristan), Helen Traubel (Isolde), Orchestre du Metropolitan Opera de New York, Fritz Busch (direction) - Album "Helen Traubel & Lauritz Melchior sing Wagner" - Label Preiser Records 89152

Enregistré le 15 octobre 1950 à Vienne...

♫Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Symphonie n° 7, Finale. Orchestre symphonique de Vienne, Fritz Busch (direction) Album Fritz Busch 1950 - Beethoven : Symphony No. 7 - Brahms : Symphony No.4" - Label Urania UM11.90