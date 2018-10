Laurent Valière "42e Rue : La grande histoire des comédies musicales" Éditions Marabout-Radio France

Focus sur les artistes, les spectacles, les films, les personnalités du théâtre musical, les nouveautés discographiques et l’actualité des spectacles à Paris, Londres, Broadway.

Richement illustré de plus de 300 photographies, affiches, billets, documents, cet album met en avant les grandes œuvres de la comédie musicale mais aussi les plus discrètes.

De George Gershwin à La La Land, en passant par West Side Story et l’opéra rock, une balade à travers l’histoire, la chanson, la danse et la musique, sur scène, à la télévision, au cinéma.

Laurent Valière réunit sur scène 80 musiciens/chanteurs, un orchestre de 21 musiciens, direction Thierry Boulanger, mise en espace Agnès Boury

Lever de rideau : Virginie Lemoine, Pierre Notte, Raphaël Bancou : Couscous sur la 42e Rue, Création commande France Musique et SACD

Avec : Laurent Naouri :Sweeney Todd /Julie Fuchs,La Mélodie du bonheur /David Alexis :Cabaret /Alex Beaupain, Clotilde Hesme :Les gens dans l’enveloppe /Michel Legrand

Avec Ria Jones :42nd Street /Emma Kate Wilson :Chantons sous la pluie / les troupes de Lady in the DarkKurt Weill, Oliver Twist /La NuitElliot Fall …

Passionné et fin connaisseur de la comédie musicale, Laurent Valière, journaliste, producteur à Radio France. Sur France Musique, il anime l’émission 42e Rue chaque dimanche.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Show Boat with music by Jerome Kern and book, lyrics by Oscar Hammerstein II was first performed in Washington D.C. on Tuesday, november 15, 1927...

♪Jerome Kern (1885-1945) : Show Boat, Ouverture. Chœur et Orchestre de la MGM - De l'album "Kathryn Grayson, Ava Gardner, Howard Keel, William Warfield ‎– Show Boat (1990) - Label CBS Special Products ‎AK 45436

♪Richard Rogers et Oscar Hammerstein II : South Pacific, Some Enchanted Evening . Ezio Pinza - De l'album "Mary Martin, Ezio Pinza – South Pacific With Original Broadway Cast (1998) - Label Columbia ‎SK 60722

In 1989, from Thursday, May 23 to Saturday, May 25 the full original Broadway cast reunited for only three performances for the taping of the musical in its entirety for the Season...