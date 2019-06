Laurent Vilarem, présente : "Les Silencieux, les compositeurs à l’épreuve du silence" - Éditions Aedam Musicae

On parle des ultimes œuvres des musiciens, dernier éclat de génie dans une vie très bruyante, sans évoquer les nombreux créateurs qui cessent de composer dans l’indifférence, le soulagement, la résignation...

Laurent Vilarem: Les Silencieux, les compositeurs à l’épreuve du silence -Éditions Aedam Musicae

Cet essai se lit comme un voyage : silences de la maladie ou plutôt des maladies, silences du geste créateur, silences techniques ou existentiels comme une paresse de l’âme, silences musicaux, silences conceptuels, silences calculés voire opportunistes, silences obligés (notamment celui imposé aux femmes), celui de la chambre anéchoïque, silences du sommeil et de la mort…

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Laurent Vilarem (1980) est journaliste et critique musical. Il est collaborateur régulier de nombreux journaux, revues et sites comme La Lettre du Musicien, Crescendo et Opéra Online. Depuis 2017, rédacteur des programmes de l’Orchestre national de Lille.

Laurent Vilarem prépare un livre sur le Facteur Cheval et l’architecte mexicain Juan O’Gorman.

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♪Jacques Brel (1929-1978) : Les Marquises (1977) Orchestre François Rauber - Label Barclay BCLY 810 537-2

à réécouter émission Carrefour de Lodéon Acte 2 Pierre Charvet invité au Carrefour de Lodéon - lundi 11 février 2019

♪Pierre Charvet (1968) :L'Invitation au voyage, Première Partie (1995) Julie Hassler, Béatrice Mayo-Felip, Els Janssen, dispositif informatique - De l'album "L'invitation au voyage (2002) - Label Accord 472 515-2

♪Osvaldo Golijov (1960) :Passion selon saint-Marc (2000) Devant Caiphas. Orchestre national des Jeunes Simon Bolivar du Venezuela, direction Maria Guinand - De l'album "Osvaldo Golijov : La pasion segun San Marcos/La passion selon Saint Marc (2010) - Label Deutsche Grammophon 477 7461

♪Federico Mompou (1893-1987) :Musica callada n° 22, Molto lento e tranquilo. Arcadi Volodos (piano) - De l'album "Volodos plays Mompou / Mompou : Oeuvres pour piano (2013) - Label Sony Classical 88765433262