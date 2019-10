Avec Jérémie Rousseau : "Opéra de Paris toute une histoire" > Éditions Larousse / Radio France

Depuis la première Salle du Jeu de Paume sous Louis XIV, jusqu’à l’inauguration de l’Opéra-Bastille en 1989, l’Opéra de Paris a connu un destin qui épouse les grandes heures de l’Histoire de France tout en écrivant l’aventure des Arts.

À chaque chapitre, des QR codes pour écouter les Grands Airs d’Opéra et de ballets évoqués dans l'ouvrage...

"Opéra de Paris toute une histoire" un livre de Jérémie Rousseau et Gérard Denizeau Éditions Larousse / Radio France.

En 350 ans, l’Opéra de Paris déménagea douze fois. Des sagas s’y nouèrent, des écrivains écrivirent la légende, des artistes le sublimèrent, des chanteurs lui donnèrent son prestige et son éclat.

Lully et Rameau magnifièrent les bases de la tragédie en musique, on s’enflamma pour le ballet blanc, on applaudit le Lac des cygnes, on se laissa surprendre par des mises en scène grandioses.

En 16 épisodes, Opéra de Paris, Toute une histoire retrace l’épopée de cette institution, depuis le geste initiateur de l'Abbé Pierre Perrin en 1669, au dynamitage de Casse Noisette par Dmitri Tcherniakov en 2016.

Les Noces de Figaro, la Traviata, Carmen, le Sacre du Printemps… Jérémie Rousseau décrypte les secrets de création des chefs-d'œuvre que l’Opéra a vu naître et entrer à son répertoire.

Jérémie Rousseau, producteur de l’émission La Tribune des Critiques de Disques à France Musique et rédacteur en chef du mensuel Classica. Auteur d’une monographie sur Janacek (Actes Sud) et collaboré : Tout Mozart, L’univers de l’opéra & Tout Verdi (Robert Laffont).

Gérard Denizeau, historien de l’art spécialisé en musicologie, enseigne à la Sorbonne. Il a publié chez Larousse : La Bible expliquée par la peinture, Les héros et légendes expliqués par la peinture, Léonard de Vinci.

