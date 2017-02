Emmanuel Reibel "Regards sur le Dictionnaire de musique de Rousseau. Des Lumières au Romantisme" Collection MusicologieS - publié à la Librairie Philosophique J. Vrin

http://ihrim.ens\-lyon.fr/productions\-scientifiques/publications/article/regards\-sur\-le\-dictionnaire\-de\-musique\-de\-rousseau

L’importance de cet ouvrage est son envergure encyclopédique, fit tomber dans l’oubli les anciens dictionnaires purement taxinomiques, et à sa dimension engagée qui lui assura une incroyable descendance : intégré au Supplément à l’Encyclopédie puis recomposé, commenté et discuté dans l’Encyclopédie méthodique, il fut cité ou pillé dans la plupart des compilations terminologiques ultérieures, lu et médité par les musiciens comme par les écrivains de l’époque romantique qui le louèrent ou le critiquèrent pour asseoir leurs propres conceptions esthétiques.

Ce livre collectif réunit seize contributions afin de cerner la richesse de ce Dictionnaire et la fécondité de sa descendance (éditions, traductions, commentaires et usages). Il éclaire la façon dont les écrivains, les compositeurs et les théoriciens – des Lumières au romantisme – se sont construits avec ou contre Rousseau.

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Emmanuel Reibel né en 1976, est agrégé et docteur "L'Ecriture de la critique musicale au temps de Berlioz", habilité à diriger des recherches (Le défi réciproque de la musique et des mots : Musicologie, comparatisme et sciences humaines XIXe-XXIe siècles), lauréat de l'Académie française prix François-Victor Noury 2014.

Il est également pianiste, médiateur et conférencier pour de nombreuses institutions, festivals et théâtres d'opéra. http://www.litterature\-poetique.com/index.php?place=membre\_details&id=152