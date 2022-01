Avec Jean-Pierre Luminet : "Du piano aux étoiles. Une autobiographie en musique" > Le Passeur Éditeur

"Je vous propose de lever la tête pour contempler le ciel et les étoiles, le domaine qu'a exploré Jean-Pierre Luminet pour parler de sa passion pour la musique. Musique qu'il pratique, écoute depuis toujours et dont l'étendue du répertoire est aussi vaste que la voûte céleste !" Philippe Venturini

"Jean-Pierre Luminet, astrophysicien bien connu, je ne l'ai évidemment pas invité à parler de trous noirs au micro de France Musique car je serais un piètre interlocuteur mais pour parler de sa passion pour la musique ..."Philippe Venturini

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Depuis son enfance, Jean-Pierre Luminet cultive avec passion des activités de musicien, de mélomane, de pianiste, mêlées à ses activités d'astrophysicien à la recherche de l'harmonie secrète de l'univers.

, © Radio France / Annick Haumier / RF

Dans cette autobiographie musicale, Jean-Pierre Luminet retrace son parcours qui l'a conduit à rencontrer de nombreuses figures de la musique contemporaine dont il trace les portraits : Gérard Grisey, Hèctor Parra, Henri Dutilleux ....

De Jean-Pierre Luminet : "Du piano aux étoiles. Une autobiographie en musique"> Le Passeur Éditeur

Jean-Pierre Luminet évoque ses compositeurs classiques favoris, du jazz, ses concerts mémorables ... et Franz Liszt qui l'accompagne depuis toujours ! LUMINESCIENCES le blog de Jean-Pierre Luminet ...

, © Radio France / Annick Haumier / RF

♫ Sous la couverture - Générique

♪ Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453 - Scott Ross, clavecin ‎– Album “Domenico Scarlatti - L'Œuvre pour clavier”‎– Coffret label Erato 75436

♫ Sous la couverture - Programme

Enregistré les 5-8 novembre 1963, Salle Wagram, Paris ...

♪ Albert Roussel (1869-1937) :Bacchus Et Ariane - Suite, Op. 43 - Bacchus Danse Seul - Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction André Cluytens - Album "André Cluytens Conducts Roussel : Symphonies 3 & 4, Bacchus Et Ariane - Suite, Sinfonietta For Strings (2002)" - Label Testament SBT 1239

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Enregistré en mai & juin 1972 à Katowice, Pologne ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Krzysztof Penderecki (1933-2020) :De Natura Sonoris n° 1 (1966) pour orchestre. Polish National Radio Symphony Orchestra, direction Krzysztof Penderecki - Label EMI Classics CDM 5 65077 2

en savoir plus AUDIO 10 min émission Une histoire de la musique contemporaine Épisode 4 : Quatre garçons dans le vent - Grisey/Murail/Dufourt/Lévinas

"Lorsqu'en 1985, je rencontrai à Berkeley l'astronome et cosmologiste Jo Silk, il me fit découvrir les sons des pulsars. Le Noir de l'Etoile est dédié à mon fils Raphaël affectueusement et aux Percussions de Strasbourg"Gérard Grisey

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

En direct à la Cité de la Musique, Paris, 30 mars 2003, 6 percussionnistes disposés autour du public, bande magnétique et transmission in situ de signaux astronomiques, texte Jean-Pierre Luminet ...

♪ Gérard Grisey (1946-1998) :Le Noir de l'Étoile (3e mvt) Les Percussions de Strasbourg - Label Accord 476 1052

Live ! en 1966 lors d'une tournée dans le nord de l'Europe ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Thelonious Monk (1917-1982) :Lulu's Back In Town (Al Dubin / Harry Warren) Thelonious Monk, piano. Charlie Rouse, sax ténor. Larry Gales, basse. Ben Ryley, batterie - Album "It's Monk Time" - Label Columbia 4684052

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies