Alexandre Mare & Stéphane Boudin-Lestienne : "Charles et Marie-Laure de Noailles, Mécènes du XXe siècle"

Cet ouvrage présente toutes les facettes du mécénat de Charles et Marie-Laure de Noailles, qui de 1923 à 1973, ont acquis des œuvres d’art issues de toutes les disciplines : art, cinéma, musique, littérature.

Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, présentent : "Charles et Marie-Laure de Noailles, Mécènes du XXe siècle"Découvrir ! Acheter ! Bernard Chauveau Édition-Villa Noailles Hyères

La villa Noailles, La folie d’Hyères de Marie-Laure et Charles de Noailles, lieu emblématique de la modernité, des modernités qui ont marqué les décennies, qui ont suivies la Première Guerre mondiale.

Construite par Robert Mallet-Stevens, meublée par Pierre Chareau, Sonia Delaunay, Djo Bourgeois, Jean-Michel Franck, cette villa cubiste accueille Man Ray, Alberto Giacometti, Salvador Dali, Jean Cocteau, Francis Poulenc, Luis Buñuel, André Breton...

, © Villa Noailles à Hyères

Entourés de l'avant-garde des années 20, les Noailles, richissime couple de mécènes, ont bâti et partagé leur villa moderniste en Provence. Sans convention, pour le plaisir !

Quitte à choquer ou à être critiqué, ils furent en éveil face aux enjeux plastiques et intellectuels de leurs temps, les ont stimulés et soutenus.

, © Radio France / Annick Haumier

Écrit par Alexandre Mare et Stéphane Boudin-Lestienne, chercheurs et commissaires d’exposition de La Villa Noailles à Hyères, labellisée Centre d’art d’intérêt national - ce livre fait appel à des sources inédites : correspondances, photographies, oeuvres, documents, apportant un regard précis, authentique sur cet étonnant couple.

Charles de Noailles naît en 1891 à Paris. Il fut un important mécène de l’art français, à la fois producteur, collectionneur, grand spécialiste des jardins.

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

The enchanting piano music of Francis Poulenc deserves to be better known and the finest exponent it has enjoyed on record is the French artist Eric Le Sage...

♪Francis Poulenc (1899-1963) : Aubade FP 51, concerto chorégraphique pour piano & 18 instruments (1929) 4-12 La Toilette de Diane - Presto. Éric Le Sage (piano), Orchestre philharmonique de Liège, direction Stéphane Denève - Du coffret "Eric Le Sage plays Francis Poulenc" - Label RCA Red Seal ‎88985321992

Film franco-américain d'Anatole Litvak inspiré du roman du même nom de Françoise Sagan, sorti en 1961 sur une mélodie de Brahms, arrangée par Georges Auric,...

♪Johannes Brahms (1833-1897) / Georges Auric (1899-1983) : Aimez-vous Brahms ? Générique du film d'Anatole Litvak - De l'album "Georges Auric ‎– Aimez-vous Brahms (1961) - Label Barclay ‎80 148

, © Radio France / Annick Haumier

The granitic oratorio Paradise Lost, whose première the composer himself conducted at the BBC in London is among the most important of the composer’s works...

♪Igor Markevitch (1912-1983) :Le Paradis perdu. Lucy Shelton, soprano. Netherlands Concert Choir, Arnhem Philharmonic Orchestra, direction Christopher Lyndon-Gee - De l'album "Igor MARKEVITCH, I.: Orchestral Works (Complete), Vol. 1 - Partita / Le paradis perdu (2008)" - Label Naxos Classical 8.570773

This recording followed the concerts during the 25th Berliner Festwochen 1975...

♪Kurt Weill (1900-1950) : Mahagonny-Songspiel (1927) Wer In Mahagonny Blieb. Allegro Un Poco Moderato. London Sinfonietta, direction David Atherton - Du coffret "Kurt Weill / London Sinfonietta / David Atherton (1976) - Label Deutsche Grammophon ‎2740 153