Philippe Blay, Jean-Christophe Branger, Luc Fraisse: "Marcel Proust et Reynaldo Hahn. Une création à 4 mains"

L’ouvrage retrace les étapes du parcours commencé lors de leur rencontre en 1894 – alors que l’écrivain est en train de rédiger Les Plaisirs et les Jours et que le musicien travaille à l’orchestration de son opéra L’Île du rêve – et effectué en connivence jusqu’à la mort de Proust.

Philippe Blay, Jean-Christophe Branger, Luc Fraisse : "Marcel Proust et Reynaldo Hahn - Une création à quatre mains" - Éditions Classiques-Garnier

Au-delà d’une histoire d’amour, les auteurs s’emploient à étudier les échanges intellectuels entre les deux hommes, à l’aide de correspondances inédites. Proust découvre à travers Hahn un pan technique de la composition musicale et se confronte aux aspirations artistiques d’un disciple de Massenet.

Les connaissances de son ami s’infiltrent en secret dans ses écrits, dès les textes contemporains de leurs premiers échanges à la Recherche du temps perdu. Le cycle romanesque se nourrit du dialogue entre deux tempéraments, dans leurs conceptions esthétiques, semblerait opposer.

Philippe Blay, conservateur en chef au département des Métadonnées de la BnF, agrégé et docteur en musicologie, diplômé du CNSMD de Paris : histoire de la musique, esthétique, musicologie.

Jean-Christophe Branger, professeur des universités en musicologie, université de Lorraine.

Luc Fraisse, professeur de littérature française à l'université de Strasbourg, membre senior de l'Institut universitaire de France.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♪Reynaldo Hahn (1874-1947) : Chansons grises, Tous deux. François Le Roux (baryton), Jeff Cohen (piano) - Label REM 311069

♪Reynaldo Hahn (1874-1947) : L’Île du rêve

♪Reynaldo Hahn (1874-1947) : Portraits de peintres, Anton van Dyck. Cristina Ariagno (piano) - Label Concerto BOX 2015-5/CD4

Enregistré en 1927...

♪Jules Massenet (1842-1912) : Deux mélodies op 76, Si tu veux mignonne - pour voix et piano. Reynaldo Hahn (baryton et piano) - Label Malibran CDRG 127