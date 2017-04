Il passait sa vie à l’opéra ou au concert... “Hector Berlioz. Critique musicale 1852-1855, vol.8” par Anne Bongrain

Présenté par Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï “Hector Berlioz (1803-1869) Critique musicale 1852-1855, vol.8” édité par La Société française de musicologie

Entre deux séjours à l’étranger où ses œuvres connaissent un grand retentissement, Berlioz nous entraîne dans le tourbillon de la vie des théâtres et des concerts qui sévit à Paris dans les premières années du Second Empire.

Se succèdent à l’Opéra reprises et créations d’opéras de Verdi (Les Vêpres siciliennes), Halévy (Jaguarita l’Indienne), Gounod (La Nonne sanglante) tandis qu’à l’Opéra-Comique et au tout nouveau Théâtre-Lyrique s’affichent, à un rythme soutenu, des ouvrages dont le public est friand, de Reber, Massé, Clapisson, Grisar, Adam, Ambroise Thomas ou Eugène Gautier.

À cette activité lyrique foisonnante s’ajoutent les publications d’albums et de livres savants, l’émergence de sociétés musicales comme celle que fonde Pasdeloup, les concerts parisiens en tous genres où brillent Ernst, Vieuxtemps, Bottesini et tant d’autres, sans oublier les tournées triomphales à l’étranger « qui nous enlèvent nos étoiles ».

Enfin, signant anonymement un article de 1855, Berlioz prend le temps de se faire le chantre discret de son propre Te Deum, enfin joué à la veille de l’ouverture de l’Exposition universelle de Paris, tandis que, sur toile de fond de guerre de Crimée, il relate son voyage en Russie de 1847, exprimant sa reconnaissance aux Russes, qui l’accueillirent si chaleureusement.

Dans ce volume 8, la plume de Berlioz sait une fois encore captiver le lecteur en faisant revivre avec panache nombre de musiques et musiciens parfois tombés dans l’oubli et montrer ainsi toute la richesse de la vie musicale parisienne de l’époque.

Anne Bongrain a une double formation musicale, au Conservatoire (écriture, analyse, orchestration, accompagnement au piano, esthétique) et à l'université (agrégation, doctorat).

Successivement assistant puis maître de conférences à Paris IV Sorbonne ; Research Coordinator à l'université du Maryland, USA ; responsable du département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines au Conservatoire de Paris-CNSMP

Depuis 1997, elle dirige le Centre de recherche et d'édition du Conservatoire (CREC) ainsi que, depuis 2000, le Centre des Archives.

Anne Bongrain a collaboré à des revues et des ouvrages musicologiques, en particulier : co-direction, avec Yves Gérard, de l'ouvrage collectif Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 : des Menus-Plaisirs à la Cité de la musique, Buchet/Chastel, Paris, 1996 ; co-direction, avec Alain Poirier, de l'ouvrage collectif Le Conservatoire de Paris, 1795-1995 : deux cents ans de pédagogie, Buchet/Chastel, Paris, 1999 ; collaboration à l'édition critique des feuilletons de Berlioz, en 10 volumes : Hector Berlioz. Critique musicale [volume 1 (1996), volume 2 (1998), volume 3 (2001), volume 4 (2003), volume 5 (2004), volume 6 (2008)] aux éditions Buchet/Chastel ; direction des ouvrages Berlioz 2003 et Messiaen 2008. Messiaen au Conservatoire, édités par le Conservatoire, et le Conservatoire de Paris, 1900-1930 : documents historiques et administratifs, Librairie Philosophique J. Vrin, 2012.

