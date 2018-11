La minutieuse enquête de Rémy Campos : "Debussy (1862-1918) à la plage" Éditions Gallimard

Enquête menée à partir d'une photographie conservée dans un album de famille, invite à sauter dans le décor de la plage de Houlgate, pour y retrouver le compositeur Claude Debussy et sa famille, venus en villégiature au mois d'août 1911.

L'étude de cette image et de clichés pris par des amateurs dont Jacques-Henri Lartigue, avec des cartes postales permet de révéler les us et coutumes d'un monde très codifié, la part plus intime, presque banale, de la vie d'un artiste à une époque où la capture d'images à l'insu des individus est déjà courant.

Exposition de photographies jusqu'au 15 décembre 2018- Grilles du domaine national et de l'hôtel de ville de Saint Germain en Laye. À l’occasion du 100e anniversaire de la mort de Claude Debussy, un épisode peu connu de la vie du musicien. Pour visiter l'exposition en musique cliquez ici !

, © Radio France / Annick Haumier

Rémy Campos est coordinateur de recherche à la Haute école de Musique de Genève. Depuis 2001, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, CNSMDP, et l'auteur de nombreux ouvrages de référence.

, © Radio France / Annick Haumier

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♪Claude Debussy (1862-1918) : Disque 18. Petite suite pour orchestre En Bateau (orchestration Henri Büsser) Orchestre de Chambre Jean-François Paillard & direction - Du coffret "Debussy : intégrale de l'oeuvre - Edition limitée (2018)" - Label Warner Classics 0190295736750/18

Enregistré le 3 janvier 1994...

♪Claude Debussy (1862-1918) : Préludes livre II, Ondine. Krystian Zimerman (piano) - De l'album "Claude Debussy - Préludes Book I & II

Krystian Zimerman (1994) - Label Deutsche Grammophon 435 7732

♪Claude Debussy (1862-1918) :Nocturnes, Sirènes. Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, direction Bernard Haitink - De l'album "Claude Debussy ‎– Trois Nocturnes Jeux (1990) - Label Philips Classics ‎400 023-2

Enregistré en 1931...

♪Claude Debussy (1862-1918) :3 Ballades de François Villon L. 126b - III. Ballade des femmes de Paris.Camille Maurane. Orchestre Charles Panzera, direction Piero Coppola - Du coffret "Debussy - Ses Premiers Interprètes" - Label Warner Classics 8200761