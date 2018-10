Rémi Jacobs & François Anselmini présentent... "Alfred Cortot (1877-1962)" aux Éditions Fayard

"Je puis affirmer que contrairement à la conviction traditionnelle, qui exige a priori de la part de l’enfant prédisposé à l’étude de la musique la manifestation de dons particuliers, d’aptitudes spéciales, je n’y ai été convié ni par la préférence, ni par la qualité des dispositions digitales. Ma famille en avait décidé ainsi" Alfred Cortot

Rémi Jacobs & François Anselmini : "Alfred Cortot (1877-1962)"Découvrir ! le livre papier, le livre numérique aux Éditions Fayard

Pianiste virtuose, chef d’orchestre, chambriste, pédagogue aux méthodes et aux conceptions innovantes, musicographe, collectionneur, administrateur d’institutions, Alfred Cortot (1877-1962) brille à travers ses enregistrements, ses écrits et ses "Éditions de travail" et par l'École normale de musique Alfred-Cortot, 114 bd Malesherbes, Paris 17e

Interprète de Chopin, vaillant beethovénien, schumannien exalté, grand lisztien, wagnérien militant, cet héritier de l’âge romantique fut le défenseur et le propagateur de la musique française de son temps à travers le monde.

Pendant l’Occupation, il a exercé des fonctions administratives et politiques. Son adhésion à l’idéologie vichyste ne fait pas de doute, ainsi que son ambition politique de réformer la vie musicale. Persistant dans ses convictions jusqu’en 1944, il se voit reprocher son attitude à la Libération. Il s’éloigne alors de la France, continue sa carrière de pianiste avec 100 à 150 concerts par an, parcourant le monde.

Avec d’incontestables documents, au carrefour de l’histoire culturelle et de la musicologie, cette nouvelle biographie présente sans concession et dans tous ses aspects, le génie de l’un des plus grands interprètes du 20e siècle.

Rémi Jacobs, diplômé du CNSM de Paris, doctorant en musicologie, a été directeur de collections chez EMI Classics. Il est l’auteur d’une biographie d’Heitor Villa-Lobos (Bleu Nuit éditeur, 2010)

François Anselmini, agrégé d’histoire, a participé à La Musique à Paris sous l’Occupation dirigé par Myriam Chimènes et Yannick Simon (Fayard, 2013)

Ils sont les auteurs d’une biographie du Trio Cortot-Thibaud-Casals (Actes Sud, 2014)

"Mes parents avaient contracté amitié avec une vieille dame de Genève, dont le nom m’échappe, et qui forte de l’intérêt qu’elle portait aux choses de la musique, avait cru discerner en moi des dons qui méritaient d’être suivis et consolidés. Et elle conseilla à mes parents, et spécialement à mes sœurs, de me conduire à Paris, de m’y faire entrer au Conservatoire et de m’y faire entreprendre des études qui devaient donner des résultats selon elle assez appréciables" Alfred Cortot

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album "Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier" - Coffret label Erato 75436

