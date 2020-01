Raphaëlle Legrand & Rémy-Michel Trotier "En un acte. Les Actes de ballet de Jean-Philippe Rameau (1745-1757)"

Qui connaît de Rameau, le ballet en un acte Nélée et Mirthis, celui des Fêtes de Ramire, la pastorale de Lisis et Délie ? Ces opéras miniatures passent inaperçus à côté des tragédies et des ballets composés de plusieurs entrées qui ont fait la renommée du musicien...

En couverture : le salon en treillis d’Anacréon (1754) révisé en 1757 dans la Suite "Les Surprises de l’Amour"

Même s'ils ont eu les honneurs du disque, des ouvrages : Pigmalion, La Guirlande ou Zéphire sont absents des scènes contemporaines, et l'Anacréon de 1754, sur un livret de Louis de Cahusac, s'efface devant celui écrit en 1757 avec Pierre-Joseph Bernard.

Ces œuvres composées par Rameau au sommet de son art avec des poètes divers et illustres : Voltaire, Rousseau, Marmontel, Collé, furent appréciées de ses contemporains, à commencer par la cour de France beaucoup élaborées lors des saisons du château de Fontainebleau.

Certaines d'entre elles sont la quintessence du style Louis XV : La Naissance d'Osiris, Les Sibarites, la subtile pastorale de Daphnis et Églé.

Professeure de musicologie Sorbonne-Université, Raphaëlle Legrand travaille sur l’opéra et l’opéra-comique en France au XVIIIe siècle, l’œuvre musicale et théorique de Rameau, les chanteuses et les compositrices.

Raphaëlle Legrand, membre de l’Institut de Recherche en Musiologie (IReMus, UMR 8223), co-directrice du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Musique et les Arts du Spectacle (GRIMAS), co-fondatrice du Cercle de Recherche Interdisciplinaire sur les Musiciennes (CReIM), directrice de la collection "Baroque et Lumières" chez Aedam Musicae.



Rémy-Michel Trotier, master de l'université Paris-Sorbonne consacré, en 2006, à Samson de Voltaire et Rameau, un doctorat, soutenu en 2014, sur l’architecture harmonique des tragédies en musique de ce compositeur, Rémy-Michel Trotier est chercheur associé à l’IReMus.

Depuis 2017, Rémy-Michel Trotier dirige pour les Cahiers Voltaire une rubrique consacrée aux relations de ce poète à l’art musical.

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

"En 1751, qu’on le jouait, le sieur de Marmonteleut occasion de prendre un fiacre : c’étoit un jour d’opéra ; son chemin étoit de passer devant le cul de sac. Il dit : Cocher (craignant l’embarras) évite le Palais royal. – Ne craignez, Monsieur, reprit le rustre ingénu, il n’y a pas trop de tumulte, on donne aujourd’hui la Guirlande."

♪Jean-Philippe Rameau (1745-1757) :La Guirlande (1751) Opéra-ballet en un acte (Scène 1) Ritournelle.♪Jean-Philippe Rameau (1745-1757) :Zéphyre, Opéra-ballet en un acte (Scène 6) "Amour, Sois Le Dieu De Nos Âmes" Gaëlle Méchaly (Zéphyre) & Rebecca Ockenden (Flore), Les Arts Florissants, Cappella Coloniensis Des WDR, direction William Christie - Label Erato 8573-85774-2

♪Jean-Philippe Rameau :Pigmalion, ballet en un acte (1748) "Que D'Appas ! Que D'Attraits !" (Scène 3) Cyrille Dubois (Pigmalion), Les Talens Lyriques, direction Christophe Rousset - Label Aparté AP155

♪Jean-Philippe Rameau : Anacréon, ballet en un acte (1754) "Qui m'éveille ? J'entends le tonnerre qui gronde" Thierry Félix (Anacréon) & Annick Massis (l'Amour), les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski - Label Archiv Produktion 449211-2