Avec Sabine Teulon-Lardic & Jean-Christophe Branger "Provence et Languedoc à l'opéra en France au XIXe siècle"

Nietzsche vante les bienfaits du midi auxquels de nombreux compositeurs sont également sensibles, fêtant au tournant des XIXe et XXe siècles : la Provence et le Languedoc.

"Provence et Languedoc à l'opéra en France au XIXe siècle : cultures et représentations" sous la direction de Sabine Teulon-Lardic et Jean-Christophe Branger. Découvrir le livre édité par Les Publications de l'Université de Saint-Étienne

Les exemples réunis dans ce livre témoignent d'une fascination pour ces territoires et leur culture. De Belzébuth (1841) de Castil-Blaze jusqu'aux opéras-comiques de Poise, les opérettes d'Audran, de Sapho (1897) de Massenet au Coeur du moulin (1909), Héliogabale (1910) de Séverac, des Dragons de Villars (1856) de Maillart aux Barbares (1901) de Saint-Saëns, en passant par les emblématiques Mireille(1864) de Gounod, Arlésienne(1872) de Daudet et Bizet.

Fruit d'un colloque qui s'est tenu à Saint-Etienne et à Nîmes, ce livre étudie la présence et la représentation de cette double influence dans la conception et la réalisation d'ouvrages lyriques français. Dans le sillage du félibrige, incarné par Mistral, mais aussi du réalisme littéraire et pictural, ces oeuvres tracent les contours d'un espace-temps mettant en récit et en scène l'histoire nationale et régionale.

''Quatre suites, quatre palettes, quatre manières de raconter, deux tragédies ensoleillées, un seul compositeur dont la simplicité voulue et intraitable cache à chaque mesure un poème.'' Marc Minkkovski

Magnifique interprétation de ce grand classique dans un luxueux livre-disque magnifiquement illustré...

♫Georges Bizet (1838-1875) :L’Arlésienne musique de scène "Farandole" - Acte III, tableau 4. Les Musiciens du Louvre, Chœur de l'Opéra de Lyon, Marc Minkowski (direction) - Album "Bizet, L'Arlésienne, Carmen" - Label Naïve V 5130

Nietzsche voyait en Carmen le remède à la maladie wagnérienne...

♫Charles Gounod (1818-1893) : Mireille "Heureux petit berger" par Mirella Freni (Mireille), Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson (direction) - Album "Gounod - Mireille" - Label Warner Classics 5099968618629

♫Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Les Barbares "Les présages sont heureux" Invocation et farandole, Acte III. Par Philippe Rouillon (le Grand Sacrificateur), Chœur lyrique et Orchestre Symphonique Saint-Etienne Loire, Laurent Campellone (direction) - CD-Book collection Opéra français du Palazzetto Bru Zane - Label Ediciones Singulares ES 6143687

Un ouvrage peu connu de Tchaïkovski, où Anna Netrebko emmène tout le monde tambour battant...

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) :Iolanta op.69, Scène 7. Par Anna Netrebko (Iolanta), Sergeï Skorokhodov (Vaudémont), Orchestre philharmonique slovène, Emmanuel Villaume (direction) - Label Deutsche Grammophon DG 479 3969