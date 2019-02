Présentées par Jean-Claude Yon : "M. Offenbach nous écrit. Lettres du compositeur au Figaro" Éd. Actes Sud

De 1854 à sa mort en 1880, Jacques Offenbach, ami personnel du fondateur du Figaro, Hippolyte de Villemessant (1810–1879) fit de celui-ci son journal, publiant des lettres ouvertes et des textes...

Présentées par Jean-Claude Yon : "M. Offenbach nous écrit. Lettres du compositeur au Figaro"Où trouver ce livre ?Coéditions Actes Sud/Palazzetto Bru Zane

Rassemblant et commentant ce corpus riche de 110 lettres qui font 117 avec les annexes, Jean-Claude Yon nous transporte au cœur de l’aura médiatique de l’auteur de La Belle Hélène et offre un accès privilégié à la pensée et à la personnalité d’un musicien à l’aise avec les mots et avec les notes !

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Une Chine fantaisiste - pays de Ché-i-no-or et les jardins du palais de l’Empereur Fé-ni-han. Ko-ko-ri-ko, chef de la garde conspire contre l’Empereur. Offenbach imagine une scène d’ouverture...

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :Ba-Ta-Clan, Ouverture (1855) Orchestre national de Montpellier, direction Jean-Christophe Keck - De l'album "Jacques Offenbach : Ballade symphonique (2006)" - Label Accord 476 8999

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :Orphée aux Enfers, "J'ai vu le Dieu Bacchus" Acte II (1858) Air d'Eurydice, Natalie Dessay. Orchestre et Choeurs de l'Opéra de Lyon, direction Marc Minkowski - Label Warner Classics 5567252

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :Les Bavards, Romance Acte I (1862) Aimé Doniat (Roland), Orchestre lyrique de l'O.R.T.F., direction Marcel Courand - De l'album "Offenbach – Ba-ta-clan / Les Bavards (1997)" - Label Erato 0630-19989

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :Belle Lurette "Ce fut à Londres que mon père" (1880) Duo Marceline Malicorne. Yvonne Kenny, Loïc Félix. London Philharmonic Orchestra, direction David Parry - De l'album "Entre nous- Celebrating Offenbach (2007)" - Label Opera Rara London ORR243