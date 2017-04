Populaire et pourtant méconnu.Médiatique et pourtant secret... “Puccini, mode d'emploi” de Chantal Cazaux, L'Avant-Scène

, © L'Avant-Scène Opéra

Puccini est un mystère. Mimì, Tosca et Madame Butterfly, si émouvantes et immédiates, font oublier la modernité musicale de La Fille du Far West ou de Turandot.

Puccini est un homme de son temps et son temps est le xxe siècle. Siècle de l'image : l'opéra puccinien sera cinématographique autant qu'intimiste.

Ce Mode d'emploi se propose d'éclairer ce mystère de l'intérieur. Sommaire...

I. Points de repères

1. Puccini dans l'histoire de la musique

2. Giacomo Puccini, une vie (1858-1924)

3. Un homme en son temps

II. Études

1. Puccini est-il vériste ?

2. La « petite femme puccinienne » ou la chute de l'ange

3. L'opéra en cinémascope

III. Regards sur les opéras

1. Le Villi (1884)

2. Edgar (1889)

3. Manon Lescaut (1893)

4. La Bohème (1896)

5. Tosca (1900)

6. Madame Butterfly (1904)

7. La fanciulla del West (1910)

8. La rondine (1917)

9. Le Triptyque (1918) : Il tabarro / Suor Angelica / Gianni Schicchi

10. Turandot (1926)

IV. Écouter et voir

1. Chanter Puccini / 40 grandes voix pucciniennes

2. Diriger Puccini / 20 grands chefs pucciniens

3. Mettre en scène Puccini / 10 grandes productions pucciniennes

V. Repères pratiques

1/Giacomo Puccini : La Bohême (Acte I) : « O soave fanciulla » Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Orchestre philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction) Decca 478 0254

2/Giacomo Puccini : Tosca, Leontyne Price, Orchestre philharmonique de Vienne, Herbert von Karajan (direction) Decca 452 620-2

3/Giacomo Puccini : Il Trittico : Gianni Schichi Orchestre symphonique de Londres, Lorin Maazel (direction) Coffret Sony 8697295742

4/Giacomo Puccini : Turandot (Acte II) : « In questa Reggia » Joan Sutherland, Orchestre philharmonique de Londres, Zubin Mehta (direction) Decca