Pianiste et musicologue franco-américaine, Anne de Fornel, publie la monographie "John Cage" Éditions Fayard

John Cage a contribué à élargir l'univers sonore, développé la dimension de la performance, donné davantage de liberté à l'interprète. L'un des rares compositeurs à avoir créé une oeuvre plastique et produit des installations expositions où il s'est livré à une forme de tabula rasa.

En étroite collaboration avec le chorégraphe Merce Cunningham, John Cage a forgé un rapport radicalement nouveau entre la musique et la danse.

Son insatiable curiosité l'a conduit à se tourner vers le bouddhisme zen qui deviendra le fondement de sa création.

Anne de Fornel présente l'homme et l'oeuvre en éclairant les aspects de sa production à partir d'une recherche effectuée dans différents fonds d'archives américains. Des entretiens avec des personnalités proches, des collaborateurs de longue date, une nouvelle génération d'interprètes, apportent le témoignage de l'empreinte qu'a laissée John Cage dans l'art du XXe siècle...

Anne de Fornel présente : "John Cage (1912-1992)" Éditions Fayard

Pianiste et musicologue franco-américaine, Anne de Fornel obtient en 2012 un Master de piano du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, où elle étudie avec Florent Boffard.

Passionnée par la musique contemporaine, Anne de Fornel a créé Moth pour piano solo d’Andrea Agostini, 24 Haïku pour piano solo de Jean-Yves Bosseur, Ucelli di Pace pour piano solo de Fabrice Grégorutti, Chabrieriana pour piano quatre mains de William Bolcom, Klaviertrio de Johannes Boris Borowski.

2012, Anne de Fornel devient docteur en musicologie Université Paris-Sorbonne Paris IV. (2013) elle réalise un master "Médias, Art et Création" à HEC Paris. Co-auteure du documentaire Pierre Wissmer, un portrait (2015) réalisation Éric Darmon.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Composed 1946-1948...

♪John Cage (1912-1992) :Sonate V pour piano préparé. Steffen Schleiermacher (piano)- De l'album "‎John Cage - Complete Piano Music Vol.1 - The Prepared Piano 1940-1952 (1997)" - Label Musikproduktion Dabringhaus Und Grimm MDG 613 0781-2

Cage utilise des boîtes de conserves et un timbre assourdi, associés à des dispositifs électroniques et mécaniques, des oscillateurs, des platines à vitesse variable...

♪John Cage :Imaginary Landscape n°3 (1942). Ensemble Prometeo, direction Marco Angius - De l'album "Marco Angius, Ensemble Prometeo, John Cage – Imaginary Landscapes (2012)" - Label Stradivarius ‎STR 33918

♪John Cage : Music Of Changes I. David Tudor (piano) - De l'album "John Cage - David Tudor – Music Of Changes (2012) - Label hat[now]ART 173

Recorded: April 25-28, 1995 Hessischer Rundfunk, Frankfurt, Germany...

♪John Cage (1912-1992) : Aria n° 2 pour voix et électronique. Paul Hillier, Shabda Owens, Theatre of Voices - De l'album "Theatre Of Voices, Paul Hillier With Terry Riley (1998) - Label Harmonia Mundi ‎HMU 907187