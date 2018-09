Pauline Girard : "Léo Delibes – Itinéraire d’un musicien, des Bouffes-Parisiens à l’Institut" Librairie Vrin

Né dans une famille d’artistes Léo Delibes (1836-1891) se distingue dès sa sortie du Conservatoire par la qualité de ses opérettes. Après ces premiers pas dans le sillage d’Offenbach, le musicien révèle son talent en 1870, avec son ballet Coppélia. Contemporain de Bizet et Massenet, Léo Delibes poursuit une quête exigeante parfois mal comprise, avant de disparaître à 54 ans.

Pauline Girard : "Léo Delibes – Itinéraire d’un musicien, des Bouffes-Parisiens à l’Institut" - Où trouver ce livre Librairie Vrin-MusicologieS

Afin de cerner au mieux la vie et la carrière musicale de Delibes, l’auteure s’est livrée à de très solides recherches en compulsant les lettres à l’éditeur Heugel, les manuscrits musicaux conservés à la Library of Congress de Washington, les "gisements de correspondances" de la collection Nydahl (Stockholm) et de la Pierpont Morgan Library (New York).

Ancienne élève de l’École nationale des chartes, Pauline Girard est conservateur en chef à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, après avoir passé des années à la Bibliothèque de l’Opéra de Paris.

