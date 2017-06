Laurence Decobert présente "Mozart, une passion française" exposition à la Bibliothèque musée de l'Opéra de Paris

, © Radio France / Annick Haumier-France Musique

Des premiers voyages de Mozart en France jusqu’à sa gloire posthume sur les diverses scènes lyriques, cette exposition dévoile la richesse et la variété des collections conservées à la BnF et à l’Opéra national de Paris.

Laurence Decobert, conservateur en chef au département de la Musique de la Bibliothèque nationale-de- France-BnF, présente "Mozart, une passion française" catalogue de l'exposition à la Bibliothèque musée de l'Opéra de Paris, Où trouver ce livre ? éditions de la Bibliothèque-nationale-de-France/Opéra-national-de-Paris

Autour du manuscrit autographe de l’oeuvre-culte Don Giovanni, des manuscrits musicaux de Mozart parmi les plus importants au monde, mais aussi des maquettes de costumes et de décors commandés aux prestigieux artistes engagés sur les scènes lyriques françaises.

À travers une sélection de 140 pièces dont certaines inédites, issues pour la plupart des collections de la Bibliothèque nationale de France, l’exposition retrace les grandes étapes de sa reconnaissance par le public français : fascination, d’abord, pour la précocité de l’enfant prodige, adaptation, ensuite, de ses œuvres au goût français, célébration enfin, de son génie universel par la postérité.

Laurence Decobert est conservateur en chef au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France-Bnf, responsable du service des collections patrimoniales (fonds musicaux anciens, fonds d’archives et de manuscrits contemporains) et du Répertoire international des sources musicales (RISM) pour la France.

Laurence Decobert a étudié la musicologie et l’histoire à la Sorbonne, le piano et la danse, la danse baroque avec Christine Bayle (L’Eclat de muses) et Francine Lancelot (Ris et Danceries). Elle a obtenu le doctorat de musicologie en 1989 Paris IV-Sorbonne, avec une thèse sur le compositeur Henry Du Mont et ses grands motets. Les années 1990 collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles pour le démarrage de la base de données Philidor et l’édition monumentale des œuvres de Henry Du Mont. Elle est entrée au département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France en 1993 puis au département de la Musique en 1998.

Les travaux de Laurence Decobert portent sur la musique religieuse en France aux XVIIe et XVIIIe siècles et sur l’histoire des collections musicales anciennes. Elle a publié en 2011 "Henry Du Mont (1610-1684) : Maistre et compositeur de la Musique de la Chapelle du Roy et de la Reyne" collection Etudes du CMBV, Mardaga a obtenu le prix spécial du jury du Prix des Muses 2012. Trésorière de la Société française de musicologie de 2009 à 2016, elle est présidente de l'Association Lully.

►SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” Télécharger ! coffret label ERATO 75436

►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Symphonie n° 31 "Paris" KV 297 Allegro assai. The Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman (direction) Erato 2292-45857-2

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Sonate pour piano et violon KV 6 Menuets I et II Gary Cooper (pianoforte), Rachel Podger (violon) Channel Classics CCS SA 21804

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Les Mystères d'Isis "La Vie est un voyage" Tassis Christoyannis (Bochoris), Le Concert Spirituel, Diego Spirituel (direction) Glossa GCD 921630

♫Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :Quintette pour piano et vents KV 452 Rondo Allegretto. Jos Van Immerseel, Octophorus Accent ACC 24311