Charlotte Ginot-Slacik et Michela Niccolai : "Musiques dans l'Italie fasciste (1922-1943)" - Éditions Fayard

Beaucoup moins étudié que les autres régimes totalitaires, le fascisme, qui a duré plus longtemps, a eu en Italie des répercussions sur la musique dont ce livre présente un panorama...

Charlotte Ginot-Slacik & Michela Niccolai :Musiques dans l'Italie fasciste (1922-1943)-Découvrir ! version papier, version numérique Éditions Fayard

Si l’attitude des musiciens est dominée par une profonde ambiguïté liée aux contraintes imposées par l’État, pour la jeune génération celle de Dallapiccola et de Petrassi, l’adoption des lois antisémites constitue une rupture existentielle dont des œuvres telles que Le Prisonnier portent trace.

Entre analyse de trajectoires individuelles, mise en perspective de genres musicaux, focus sur des œuvres emblématiques, cet ouvrage évoque une nation fascinée puis déchirée par le totalitarisme mussolinien.

Titulaire d’un doctorat en musicologie Charlotte Ginot-Slacik est professeur au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon, collabore avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Opéra de Lyon, Philharmonie de Paris…

Michela Niccolai a un double cursus de doctorat en musicologie à Saint-Étienne et à Crémone, et deux post-doctorats à l’Université de Pavie, à l’Université de Montréal. Elle enseigne à l’Université Paris 4 et à Paris 3, est membre associé au laboratoire IHRIM (Lyon2) et au LaM (ULB).



♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

♪Nino Rota (1911-1979) :Amarcord, Marche. Orchestre direction Carlo Savina - Label Quartet Records QR310

♪Gian Francesco Malipiero (1882-1973) :La Cimarosiana (1921) Andante grazioso. Orchestre de la Suisse italienne, direction Christian Benda - Label Marco Polo 8.225118

♪Ildebrando Pizzetti (1880-1968) :Fedra (1909-1912) Dea che vuoi tu dunque da Fedra - (Acte I) Hasmik Papian (Phèdre), Orchestre national de Montpellier, direcyion Enrique Mazzola - Label Accord 4803437

♪Goffredo Petrassi (1904-2003) :Coro dei morti (1940-1941) Andante lento. Chœur et Orchestre du Théâtre de Turin, direction Gianandrea Noseda - Label Chandos Chan 10840