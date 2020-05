Michel Chion - compositeur de musique acousmatique - présente... "La Musique au cinéma" > Éditions Fayard

"Dans un art aussi foisonnant que le cinéma, qui utilise des styles et des genres musicaux aussi variés, seule une convention nous fait écrire au singulier, pour le titre de cet ouvrage : "La" musique. La question doit être posée pour commencer, est-il plus légitime de dire : "le" cinéma ?..." Michel Chion

"En 1895, date de naissance rétrospectivement décrétée du genre, proliféraient, comme des chercheurs et historiens tels que Noël Burch, Rick Altman, Laurent Mannoni entre autres l’ont montré, une série de pratiques hétérogènes, de brevets différents baptisés des noms les plus hétéroclites (kinétoscope, phantascope, biographe) pratiques que plus tard seulement on réunirait sous le même nom."Michel Chion