"Marcel Proust & Reynaldo Hahn. Une création à 4 mains" De Philippe Blay, Jean-Christophe Branger, Luc Fraisse

Quand l'écrivain Marcel Proust (1871-1922) et le compositeur, chef-d'orchestre, et chanteur, Reynaldo Hahn (1874-1947) se rencontrent en 1894-1895, le premier est en train de composer "Les Plaisirs et les Jours", le second d’orchestrer "L’Île du rêve"...

"À Reynaldo Hahn. Mon cher ami, je suis un peu triste ce soir veille du départ de Maman et j’en profite comme d’un prétexte à me consoler auprès de vous en vous évoquant cinq minutes. J’espère que mes dernières propositions seront agréées par vous. Certainement vous ne serez pas aussi bien ici que si j’avais une villa mais enfin la chambre que je vous donnerai est au premier sur la mer et à côté de la mienne."Marcel Proust.Hôtel des Roches Noires (22 septembre 1894)

La relation suivie entre Marcel Proust et Reynaldo Hahn a profondément modelé aussi bien l'œuvre de l'écrivain que celle du compositeur. Les deux artistes ne cesseront de cheminer ensemble dans une compréhension, une admiration...

"Mademoiselle Lemaire m’a écrit que mes vers (à toi) étaient bien. Je lui ai répondu qu’on est toujours bien inspiré quand on parle de ce qu’on aime. La vérité est qu’on ne devrait jamais parler que de cela. Ces vers-là sont les seuls de moi que tu me feras plaisir en montrant et réciter [sic] le plus possible."Marcel Proust (18 janvier 1895)

Par Philippe Blay, Jean-Christophe Branger & Luc Fraisse : "Marcel Proust et Reynaldo Hahn. Une création à quatre mains" Collection Bibliothèque Proustienne> Éditions Classiques-Garnier

"Que vous êtes bon Reynaldo. Maman était émue de votre gentillesse et je vous remercie et vous embrasse de tout mon cœur. Je vous ai apporté des petites choses de moi et le début du roman que Leon Yeatman lui-même près de qui j’écrivais a trouvé très "poney". (surnom donné à Proust par Hahn)

Vous m’aiderez à corriger ce qui le serait trop. Je veux que vous y soyez tout le temps mais comme un dieu déguisé qu’aucun mortel ne reconnaît. Sans cela c’est sur tout le roman que tu serais obligé de mettre "déchire". Marcel Proust (1896)

Philippe Blay, conservateur en chef en charge des œuvres musicales au département des Métadonnées de la BnF, agrégé et docteur en musicologie, diplômé du CNSMD de Paris : histoire de la musique, esthétique, musicologie. Président de laSociété Reynaldo Hahn.

Jean-Christophe Branger, professeur en musicologie à l'université de Lorraine.

Luc Fraisse, professeur et critique littéraire à l'université de Strasbourg, membre senior de l'Institut universitaire de France.

"Mon cher petit, vous auriez bien tort de croire que mon silence est celui qui prépare l’oubli. C’est celui qui comme une cendre fidèle couve la tendresse intacte et ardente. Mon affection pour vous demeure ainsi et s’avive sans cesse et je vois mieux que c’est une étoile fixe en la voyant à la même place quand tant de feux ont passé — je ne dis pas comme dans Vigny et ceux qui passeront, car il n’y en a pas d’allumé. En est-il de même pour vous ?"Marcel Proust,Trouville (octobre 1898)