Par Marc Vignal, une biographie illustrée... "Luigi Cherubini (1760-1842)" chez Bleu Nuit Éditeur

’J'ai commencé à apprendre la musique à six ans, la composition à neuf ans. La première m’a été apprise par Barthélémi Cherubini, mon père, professeur de musique... " Luigi Cherubini

Né à Florence, Luigi Cherubini (1760-1842) connaît le succès dans le nord de l’Italie et à Londres avant de conquérir Paris au Théâtre Feydeau de Viotti.

Luigi Cherubini voit se succéder l’Ancien Régime, la Révolution, le Consulat et l’Empire, des années d’agitation et d’illusions perdues, la Restauration et la Monarchie de Juillet.

en savoir plus événement Requiems pour Louis XVI et Marie-Antoinette

Il compose en 1816 un Requiem à la mémoire de Louis XVI. 1822, nommé à 62 ans directeur du Conservatoire, qui lui vaudra des démêlés avec l’élève Berlioz, qu’il marquera de son empreinte, qu'il occupera 20 ans jusqu’à l’année de sa mort, et la composition de 6 quatuors.

C’est à travers ses opéras que Cherubini a construit sa renommée : Demophoon, Lodoïska, Eliza, Médée, Les deux journées, Anacréon, Les Abencérages, Ali Baba. La musique religieuse avec une multitude de pièces, plusieurs messes dont celle du sacre de Charles X et un Requiem.

Marc Vignal est musicologue, chroniqueur, producteur radio à France Musique, responsable de programmes à Radio France (1975-1999) journaliste à Harmonie (1964-1984), Le Monde de la Musique (1985-2009), maintenant pour Classica et le site musikzen.fr.

Marc Vignal est auteur de nombreux ouvrages dont Ralph Vaughan-Williams dans cette même collection, des livres sur Haydn et Salieri...

