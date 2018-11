Manuel Cornejo : "Maurice Ravel. L'intégrale - Correspondance (1895-1937) écrits et entretiens" Éd. Le Passeur

Ouvrage exceptionnel ! Maurice Ravel (1875-1935) est le compositeur français le plus joué et apprécié dans le monde. Son Boléro l'a élevé au statut de mythe.

Ouvrage qui offre pour la première fois l'ensemble jamais réalisé des écrits publics et privés de Maurice Ravel : plus de 2 650 documents dont 1 850 lettres, 140 écrits et entretiens, dont certains traduits de langues étrangères. L'ouvrage est enrichi d'annexes, dont une biographie détaillée, et plusieurs fac-similés.

Le lecteur appréciera la plume du compositeur, la concision de son écriture, sa générosité et son désintéressement, ses doutes de ne pas achever ses compositions dans les temps impartis, et bien d'autres découvertes.



, © Radio France / Annick Haumier

Manuel Cornejo, professeur agrégé de l’Université, docteur en littérature espagnole, ancien membre de la Casa de Velázquez (EHEHI), chercheur spécialiste de Maurice Ravel. Collaborateur régulier des Cahiers Maurice Ravel (Fondation Maurice Ravel), président-fondateur de l’association des Amis de Maurice Ravel.

, © Radio France / Annick Haumier

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Maurice Ravel (1875-1937) - Complete Orchestral Works directed by Ravel's student : Manuel Rosenthal ! Registered from 1957 and 1959 ...

♪Maurice Ravel (1875-1935) :Ma Mère l'oye,Pavane De La Belle Au Bois Dormant. Orchestre Théâtre national de l'Opéra de Paris, direction Manuel Rosenthal - De l'album "Ravel – Ma Mère L'oye (Ballet Intégral) (1958) - Label Vega C 35 A 136

Enregistré en 1920...

♪Maurice Ravel (1875-1935) :Jeux D'eau. Alfred Cortot (piano) - Du coffret "Alfred Cortot ‎– Anniversary Edition (2012) - Label EMI Classics ‎50999 704907 2 5

Enregistré à Amsterdam, le 6 octobre 1938

♪Maurice Ravel (1875-1935) :Daphnis Et Chloé, Suite No. 2. Concertgebouworkest d'Amsterdam, direction Willem Mengelberg - De l'album "Maurice Ravel, Concertgebouworkest, Willem Mengelberg ‎– Daphnis Et Chloé, Suite No. 2" - Label Audiophile Classics ‎APL 101.550

Enregistré à Paris, salle Chopin, le 20 novembre 1934...

♪Maurice Ravel (1875-1935) :Ronsard à son âme. Martial Singher (baryton), Orchestre, direction Piero Coppola - De l'album "Ravel - The Last Six Compositions (2000)" - Label Emi Classics 7243 5 65499 2