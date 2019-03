Arabellissima... "Lisa Della Casa (1919-2012), Évocation" de Christophe Capacci - Éditions L’Avant-Scène Opéra

Lisa Della Casa (1919-2012) inoubliable interprète de Mozart et Richard Strauss, marqua le monde de l'opéra de son mélange d'élégance, de naturel, de charme !

Tôt retirée de la scène, fuyant les interviews, elle devint une artiste culte La Garbo lyrique, dont la trace sonore est précieuse à ses admirateur séduits par son mystère et la magie de sa voix.

Au lendemain des attentats de 2015, France Musique réalise un programme dédié à la consolation avec la Voix de l'ange dans le finale de la Symphonie n°4 de Mahler, direction Fritz Reiner. Cette voix était celle de Lisa Della Casa !

Ancien rédacteur en chef de Diapason et d’Opéra international, directeur artistique chez Erato, traducteur du livret de La Femme sans ombre de Hugo von Hofmannsthal, pour L’Avant-Scène Opéra, Christophe Capacci est aujourd’hui conseiller artistique de l’Opéra Comique et correspondant à Paris de la Howard Greenberg Gallery New York.