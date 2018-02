"Le modèle et l’invention: Messiaen et la technique de l’emprunt" par Y. Balmer, T. Lacôte, C. Brent-Murray. Éd.Symétrie

à lire aussi article L’œuvre d’Olivier Messiaen entre à la Bibliothèque nationale de France

Au-delà des étapes du processus créateur, les emprunts dévoilent l’imaginaire du compositeur, mais aussi les relations multiples et complexes qui se nouent entre admiration et audace, entre modèle et invention.

Dès le moment où il sème dans ses carnets les premières idées de ses compositions, Messiaen renvoie vers des sources extérieures, musicales ou extramusicales.

"Le modèle et l’invention : Messiaen et la technique de l’emprunt" par Yves Balmer, Thomas Lacôte et Christopher Brent-Murray. Préface de George Benjamin. Découvrir ! Acheter ! Éditions Symétrie

Parmi les sources qui ont permis l’ouverture de nouvelles directions de recherche figure en première place la transcription des agendas personnels de Messiaen, supports d’une multitude de commentaires et annotations.

Enquête minutieuse qui associe une relecture complète de ses écrits théoriques à l’analyse de ses partitions. Les auteurs démontrent que Messiaen s’est forgé une technique d’emprunt, véritable méthode de composition irriguant sa production.

L’ origine d’une part majeure de son matériau musical se trouve dans un corpus large et éclectique : des courbes mélodiques de Mozart et Rameau aux rythmes irrationnels de Debussy ou Jolivet.

Des cantilènes hindoues aux harmonies sophistiquées de Ravel, Tournemire, Berg ou Massenet, des antiennes du plain-chant grégorien à de "charmants spécimens" de chansons populaires.

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

C’est le tube symphonique du compositeur, sa pièce la plus célèbre, la plus jouée, ’une des rares partitions composée après 1945 qui s’est imposée, soulève d’enthousiasme une salle de concert à chaque exécution...

♫Olivier Messiaen (1908-1992) :Turangalila-symphonie -III, Turangalila 1. Jean Yves Thibaudet (piano), Takashi Harada (ondes Martenot), Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Riccardo Chailly (direction)- De l'album "Messien - Turangalîla-Symphonie (1993)" - Label Decca 436 626-2

♫Olivier Messiaen (1908-1992) : Visions de l'Amen est une œuvre pour deux pianos - V. Amen Des Anges, Des Saints, Du Chant Des Oiseaux. Yvonne Loriod, Olivier Messiaen (pianos) - De l'album "Messiaen ‎– Visions De L'Amen (1962)" - Label Vega ‎ 8.509

Ccmposé en 1948, sur un poème du compositeur : Niokhamâ palalan(e)sou-kî - mon bouquet tout défait rayonne...

♫Olivier Messiaen : Cinq Rechants pour 12 voix mixtes a cappella (1948) IV. Niokhamâ palalan(e) soukî. Ensemble Vocal National Danois, Marcus Creed (direction) - De l'album "L'amour Et La Foi - Vocal Music By Olivier Messiaen (2015) - Label OUR Recordings ‎ 6.220612

♫Olivier Messiaen : Les Corps Glorieux, III. L'Ange Aux Parfums (1939) Olivier Latry (orgue) - Du coffret "Messiaen - Complete Organ Works (2002) - Label Deutsche Grammophon ‎ 471 480-2