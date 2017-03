Éditrices... Gaëlle Belot, éd.Musique-Buchet-Chastel / Sophie Debouverie, éd.Fayard & Anne-Sylvie Bameule, éd.Actes Sud

Créé en 1993 par Claude Samuel, Le Prix des Muses devient cette année le Prix France Musique des Muses. Il récompense les ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles publiés en langue française au cours de l’année précédente.

Au fil des années, ce Prix s’est imposé comme l’un des événements marquants de l’activité musicale et littéraire en matière éditoriale, a distingué : Eric Mézil pour Patrice Chéreau, un musée imaginaire publié (2016 - Actes Sud/Collection Lambert), John Eliott Gardiner pour Musique au château du ciel publié (2015 – Flammarion), Hervé Lacombe pour Francis Poulenc (2014 – Fayard), Rémy Campos et Aurélien Poidevin pour La scène lyrique autour de 1900 (2013 – L’oeil d’or), Sylvie Mamy pour Antonio Vivaldi (2012 – Fayard), Alex Ross avec The rest is noise (2011 - Actes Sud), Gérard Condé pour Charles Gounod (2010 – Fayard).

15 livres sur 83 sélectionnés sont en lice pour la remise du Prix France Musique-des Muses 2017, aura lieu au Salon Livre Paris le jeudi 23 mars à 19h, espace Radio France. Les lauréats seront ensuite reçus dans les émissions de France Musique au Salon du Livre Paris : "Classic Club" de Lionel Esparza, et "Sous la couverture" de Philippe Venturini

Livres sélectionnés pour le prix France Musique des Muses édition 2017...

● Actes Sud : Marie-Gabrielle Soret : Camille Saint-Saëns-Jacques Rouché, Correspondance 1913-1921

● Actes Sud : Cécile Reynaud collectif : Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains

● Actes Sud : Pierre Gervasoni : Henri Dutilleux

● Cité de la musique-Philharmonie de Paris : Steve Reich : Écrits sur la musique

● Cité de la musique-Philharmonie de Paris : Claude Abromont : La symphonie fantastique Textes réunis et introduits par Imke Misch : K. Stockhausen : Écouter en découvreur (Écrits de compositeur)

● CNRS éditions : Karine Le Bail : La musique au pas

● Fayard : Karol Beffa : Gyorgy Ligeti

● Fayard : Timothée Picard : La Civilisation de l'Opéra

● Grasset : Laurent de Wilde : Les fous du son

● Le mot et le Reste : Jean-Marie Pottier : Ground Zero : Une histoire musicale du 11 septembre

● Odile Jacob : Agnès Desarthe : Le Roi René, René Urtreger par Agnès Desarthe

● Presses Universitaires de Rennes-PUR : Benoit Dratwicki : La musique de la cour de Louis XV

● Du Seuil : Esteban Buch : Trauermarsch, L'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature

● Symétrie : Jérôme Rossi : La Musique de film en France, courants, spécificités, évolutions

Le Jury de l'édition 2017 composé 11 personnalités du monde de la musique...

●Claude Samuel : journaliste, ancien Directeur de la musique à Radio-France. Fondateur du Prix des Muses. Président du Prix France Musique des Muses

●Marc Voinchet : Directeur de France Musique

●Pierre Charvet : compositeur, Directeur adjoint en charge des programmes de France Musique

●Olivier Bernard : consultant (politiques culturelles, institutions musicales, projets de création)

●Lionel Esparza : musicologue, producteur du Classic Club à France Musique

●Alexandra Laederich : musicologue, déléguée générale du Centre international Nadia et Lili Boulanger

●Laetitia Le Guay : maître de conférences Université de Cergy-Pontoise

●Michel Parouty : journaliste

●Laure Schnapper : musicologue au Centre G. Simmel à l’EHESS

●Corinne Schneider : musicologue, productrice déléguée de Le Mot du jour à France Musique

●Philippe Venturini : Chef de la rubrique disques à Classica, critique musical des Échos et producteur de Sous la couverture à France Musique

Le programme...

Jeudi 23 mars : ● 19h Remise du Prix sur le stand de Radio France. Les meilleurs ouvrages consacrés à la musique parmi une sélection de 15 titres

● 20h Classic Club avec Lionel Esparza - diffusion sur France Musique à 22h. Avec les lauréats du Prix France Musique

Samedi 25 mars : ● 12h30 Sous la couverture avec Philippe Venturini