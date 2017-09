Avec Étienne Jardin “Le Fer et les Fleurs : Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817)” Éditions Actes Sud-Palazzetto Bru Zane

Né sous l'Ancien Régime, Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) a traversé les tumultes de la Révolution et les ors de l'Empire pour mourir à l'aube de la Restauration le 18 octobre 1817.

À l'occasion du bicentenaire de sa mort, cet ouvrage collectif entend réaffirmer l'importance d'un artiste qui fut aussi membre actif du Conservatoire de Paris et de l'Institut de France. Des facettes encore méconnues de son catalogue sont mises en lumière, la musique de scène des Hussites, ses quatre ballets-pantomimes, ses symphonies tardives.

“Le Fer et les Fleurs : Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817)” sous la direction d'Alexandre Dratwicki et Étienne Jardin. Où trouver ce livre ? publié aux éditions Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône) / Palazzetto Bru Zane, Venise (Italie)

Le style de Étienne-Nicolas Méhul balaye une palette de coloris allant de la pompe martiale (Adrien, Horatius Coclès) à l'affliction (Mélidore et Phrosine, Euphrosine) en passant par le religieux (Joseph), le pittoresque (Les Deux Aveugles de Tolède) et l'exotisme de l'ossianisme, alors en pleine vogue (Uthal). Si Méhul paraît plus à l'aise dans le style tragique, il laisse cependant de nombreux ouvrages légers.

Enfin, l'analyse du regard que portèrent sur lui Berlioz, Cherubini et Castil-Blaze, permet d'affiner les spécificités de son génie et les limites de ses expérimentations sonores, et de comprendre comment du plus important compositeur d’opéras en France pendant la Révolution, il devint symbole.

Étienne Jardin, Docteur en histoire à l'Ecole des Hautes études en sciences sociales l'EHESS (Paris), il effectue des recherches sur la vie musicale française au XIXe siècle. Responsable scientifique des publications et des colloques au Palazzetto Bru Zane-Centre de musique romantique française à Venise

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label ERATO 75436

♫Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) :Symphonie n° 1, Allegro.Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (direction) - Album "Méhul - Symphonies Nos. 1 et 2" - Label Apex ‎ 0927 49535 2

♫Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) : Stratonice "Je tremble, mon cœur palpite" scène 9. Patricia Petibon, Yann Beuron, Étienne Lescroart, Karl Daymond, Capella Coloniensis, William Christie (direction) - Album "MÉHUL - Stratonice" - Label Erato 0630 2714-2

♫Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) :Ariodant "Ô des amants le plus fidèle" Véronique Gens (Ina), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Album "Les héroïnes romantiques - Tragédiennes 3" - Label Virgin Classics 50999 070927 2 5

Enregistrement réalisé par France Musique à l’Opéra royal du Château de Versailles du 29 au 31 mai 2015...

Uthal (1806) Opéra en un acte et en vers imité d’Ossian, livret de Bin de Saint-Victor - Création Théâtre de l’Opéra-Comique 17 mai 1806...

♫Étienne-Nicolas Méhul (1763-1817) : Uthal "Ô de Selma !" scène 4. Karine Deshayes (Malvina), Chœur de chambre de Namur, Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction) - Album "tienne-Nicolas Méhul - Uthal" - Collection Opéra français du Palazzetto Bru Zane - Ediciones Singulares ES 1026