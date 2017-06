Laure Schnapper « Du salon au front : Fernand Halphen (1872-1917) » compositeur, mécène et chef de musique militaire éditions Herman

Il y a cent ans, Fernand Halphen mourait d’une maladie contractée au front. Fils d’une riche famille israélite parisienne, rien ne le prédestinait à créer et diriger pendant deux ans et demi l’orchestre officiel des armées du nord. Les mélodies et la musique de chambre qu’il a composées reflètent l’atmosphère raffinée des salons de la IIIe République, âge d’or de la mélodie française.

Le riche fonds d’archives qu’il avait réuni permet de retracer avec précision le parcours d’un compositeur français à une époque dominée par la mode wagnérienne et l’affaire Dreyfus. Proche de Gabriel Fauré et élève au Conservatoire, où il côtoie Reynaldo Hahn, Henri Büsser, Alfred Cortot, Charles Koechlin et Édouard Risler, avant d’obtenir le second prix de Rome, il aida financièrement les musiciens toute sa vie et même au-delà, prévoyant un important legs en faveur des élèves du Conservatoire, institué par sa veuve Alice.

http://www.editions\-hermann.fr/5096\-du\-salon\-au\-front\-fernand\-halphen\-1872\-1917.html

1/Fernand Halphen : Sonate pour violon et piano (1899-1900) Premier mouvement : Vif et énergique Alexis Galpérine (violon), Jeff Cohen (piano) 673830-2 BUDA RECORDS 860138/2

2/Fernand Halphen : Vœu (1890), poème de Victor Hugo. François Leroux (baryton), Jeff Cohen (piano) 673830-1 - 18 BUDA RECORDS 860138/1

3/Fernand Halphen : Andante religioso d'après un thème hébraïque (1913) Sonia Wieder-Athetton (violoncelle), Jeff Cohen (piano) 673830-2 - 18 BUDA RECORDS 860138/2

4/Fernand Halphen : Noël (1914) Novakova Clara (flûte traversière), Jeff Cohen (piano) 673830-2 - 13 BUDA RECORDS 860138/2

5/Fernand Halphen : Vieille chanson (1916) Françoise Masset (soprano), Anne Le Bozec (piano) Les Musiciens et la Grande Guerre, vol. 16. Hortus 716