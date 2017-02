1789, débarque à Paris le violoniste prodige... “La Sonate à Bridgetower. Sonata mulattica” par Emmanuel Dongala

1789, débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, 9 ans, accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d'un nègre de la Barbade et d'une polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une carrière qui se poursuivra bientôt en Angleterre et l'amènera à devenir ami avec Beethoven qui lui écrira une de ses plus belles sonates...

"La Sonate à Bridgetower. Sonata mulattica" par Emmanuel Dongala, édité par Actes-Sud-Littérature.

Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux bouleversements politiques et sociaux suscités par les idées des Lumières ceux du monde de la musique et des sciences.

N’en déplaise à l’ingrate postérité, la célèbre Sonate à Kreutzer n’a pas été composée pour le violoniste Rodolphe Kreutzer, qui d’ailleurs ne l’a jamais interprétée, mais pour un jeune musicien tombé dans l’oubli. Comment celui-ci est devenu l’ami auquel Beethoven a dédié l’un de ses morceaux les plus virtuoses, voilà l’histoire qui est ici racontée.

Au début de l’année 1789 débarquent à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, et son père, un Noir de la Barbade qui se fait passer pour un prince d’Abyssinie. Arrivant d’Autriche, où George a suivi l’enseignement de Haydn, ils sont venus chercher l’or et la gloire que devrait leur assurer le talent du garçon…

De Paris à Londres, puis Vienne, ce récit d’apprentissage aussi vivant qu’érudit confronte aux bouleversements politiques et sociaux – notamment la mise en cause de l’esclavage aux colonies et l’évolution de la condition des Noirs en Europe – les transformations majeures que vit le monde des idées, de la musique et des sciences, pour éclairer les paradoxes et les accomplissements du Siècle des lumières.

Emmanuel Dongala a enseigné à l'université de Brazzaville puis, après la guerre civile au Congo, à Bard College at Simon's Rock (Etats-Unis). Auteur de plusieurs romans et nouvelles, il a publié en 2010 chez Actes Sud Photo de groupe au bord du fleuve (élu meilleur roman français 2010 par la rédaction de Lire, prix Ahmadou-Kourouma 2011).

http://culturebox.francetvinfo.fr/livres/evenements/rentree\-litteraire\-hiver\-2017/la\-sonate\-a\-bridgetower\-la\-vie\-d\-un\-prodige\-mulatre\-au\-temps\-des\-lumieres\-251387

► SOUS LA COUVERTURE - GENERIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross, clavecin, album “Domenico Scarlatti - L'oeuvre pour clavier” Télécharger ! Coffret label ERATO 75436

►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

♫Giovanno Battista Viotti : Concerto pour violon n° 22, Finale. Agitato assai. Yehudi Menuhin (violon et direction), Menuhin Festival Orchestra Coffret Warner Classics 0825646777815

♫Joseph Haydn : Symphonie n° 85 « La Reine » : Menuet. Allegretto, par Le Concert de la Loge, direction Julien Chauvin. label Aparté AP131

♫Joseph Boullongne-Chevalier de Saint-Georges : L'amour qu'on peint si méchant, par Luanda Siqueira (soprano), Florence Malgoire (violon), Olivier Baumont (clavecin) label Edition Loreley LY046

♫Ludwig van Beethoven : Sonate pour violon et piano n° 9 « A Kreutzer » : Adagio sostenuto. Presto par Isabelle Faust (violon), Alexander Melnikov (piano) label Harmonia Mundi HMC 902025.27