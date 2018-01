La musique dans l'exil, la musique de l'exil... Par Étienne Barilier "Exil et musique". Éditions Fayard

Comment l’éloignement contraint de leur terre d’origine a-t-il affecté les œuvres des musiciens qui ont vécu cette épreuve ? C’est à cette question qu’Étienne Barilier tente de répondre dans cet ouvrage, en scrutant les œuvres qui expriment, voire thématisent l'exil.

Selon le contexte historique : insurrection polonaise, révolution russe, stalinisme, nazisme... ou l'issue de leur exil, Étienne Barilier évoque ceux pour qui cela n’a pas eu de conséquence sur leur création : Stravinsky, Schönberg, Milhaud, ceux chez qui il tarit la veine créatrice : Rachmaninov, Bartók, le retour peut être plus ou moins catastrophique : Prokofiev ou dans des circonstances autres : Korngold.

Un exil intérieur peut être contraignant jusqu'à la mort : Chostakovitch, Weinberg, Feinberg ; il a été aussi prélude à l'assassinat en camp d'extermination, et suscitant des œuvres de résistance : Ullmann, Schulhoff.

Zemlinsky, Hindemith, Kurt Weill et d’autres illustreront comment le plus immatériel des arts "La musique" peut incarner le déchirement, la séparation et la permanence d’une identité.

De cette fracture intime que le XXe siècle a lestée de sa douleur propre, Étienne Barilier développe des enjeux de civilisation qui, bien au-delà de la musique, touchent notre époque.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Hana Blažíková, actuellement l'une des interprètes remarquables et Katarzyna Drogosz, pianiste spécialisée sur instruments d'époque, enregistré au Witold Lutosławski à Varsovie, 21-23 octobre 2013...

♫Frédéric Chopin (1810-1849) : Chants polonais op. 74 n°9. Hana Blažíkova (soprano), Katarzyna Drogosz (pianoforte, copie Conrad Graf 1819) Institut Frédéric Chopin - De l'album "Frederic Chopin : 20 Lieder" - Label NIF 8327488

♫Hanns Eisler (1898-1962) : Hollywood Songbook "Die Heimkehr" et "die Mandschaft des Exils" (Bertolt Brecht). Wolfgang Holzmair (baryton), Peter Stamm (piano) - De l'album "Hanns Eisler's "Hollywooder Liederbuch" - LabelKoch Schwann 3-1322-2

♫Pavel Haas (1899-1944) : Quatre mélodies sur des poèmes chinois "J'entends des oies sauvages" Karel Berman (basse), Alfred Holocek (piano) - De l'album "Compositeurs du Camp de concentration de Theresienstadt, vol. 2. " - Label Channel Classics CCS 3191

"Gamayoun l'oiseau-prophète" Adagio inspiré du tableau de Viktor Vasnetsov, pour soprano et piano. Création 23 novembre 1967 à Moscou, salle du conservatoire...

♫Dmitri Chostakovitch (1906-1975) : Sept Romances sur des poèmes d'Alexandre Blok op. 127 n°2 "Gamayoun l'oiseau-prophète" pour soprano et piano. Vladimir Ashkenazy (piano), Elisabeth Söderström (soprano) - De l'album "Shostakovich : Piano Quintet" - Label Decca Classics 483 2210