La 23e édition de la Folle Journée de Nantes sera dansante... Claire Paolacci “Danse et musique” Le livre officiel !

Le répertoire occidental abonde en pièces, formes musicales et théâtrales dans lesquelles musique et danse sont associées en partant de la marche, le pas de danse le plus élémentaire.

À propos du bal, des pièces de danses deviennent progressivement des suites instrumentales destinées au concert, dont Bach devient un modèle. Des compositeurs s’emparent de musiques de danse non plus seulement dans le but de divertir mais pour affirmer une identité, notamment nationale.

Par ailleurs, la création de pièces de danse dans des cadres de plus en plus spectaculaires conduit au développement de multiples genres théâtraux mêlant musique et danse, tel l’opéra ballet que Molière et Lully ont illustré, ou les grands ballets classiques dont Tchaïkovski a fait des chefs-d’œuvre.

Si la danse a longtemps imposé ses exigences à la musique, elle a aussi été une source de renouvellement des formes, des plans, des styles et du langage musical.

Au XXe siècle s’affirment à la fois l’interaction et l’autonomie des deux arts, compositeurs et chorégraphes collaborant étroitement : la musique est danse et la danse, musique.

Historienne et musicologue, Claire Paolacci est conférencière au Musée de la musique-Philharmonie de Paris et enseigne à l’Université Paris-Sorbonne. Elle poursuit ses recherches sur l’Opéra de Paris et a publié "Les Danseurs mythiques" éditions Ellipses, 2015.

► SOUS LA COUVERTURE - GENERIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross, clavecin, album “Domenico Scarlatti - L'oeuvre pour clavier”



►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME



Roland fut l'une des tragédies de Lully les plus prisées de l'époque, c'était l'oeuvre préférée du compositeur, représentée à Versailles en présence du Roi le 18 janvier 1685...

♫Jean-Baptiste Lully :Roland, Gigue par Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset. Télécharger ! Coffret label Ambroisie AMB 9949

Marie Leonhardt, comme son mari Gustav, fait partie des artistes qui ont redonné vie à la musique baroque à partir des années 1950. Elle a animé l'Ensemble Baroque de Mateus, du nom du magnifique palais portugais où elle réunissait ses musiciens...

♫Maurizio Cazzati : Passacaglio par l'Ensemble baroque Mateus, Marie Leonhardt, violon. Album "CHACONNES & PASSACAILLES"

Guillaume Coppola poursuit son parcours personnel et original avec Schubert, les 12 Valses nobles et les 34 Valses sentimentales sont aussi rarement jouées que bouleversantes, sous un abord de légèreté, ces courtes danses à 3 temps ne font pas oublier que le compositeur est l'un des plus inspirés de son époque...

♫Franz Schubert : Valses nobles D. 969 n° 10, 11 et 12 par Guillaume Coppola, piano. Album "Schubert - Valses nobles & sentimentales"



♫Béla Bartók : Suite de danses, Allegro vivace par l'Orchestre symphonique de Chicago, direction Pierre Boulez.Album "Bartók - Divertimento / Dance Suite"

