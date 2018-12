Karol Beffa et Jacques Perry-Salkow, présentent... "Anagrammes à quatre mains" Éditions Actes Sud

Cette fois le plaisir est musical, et le duo nous entraîne dans une vagabonderie qui lui ressemble, une fantaisie sur les œuvres et leurs compositeurs !

La Reine de la nuit s’avance tel un grand aigle noir, le col hérissé et la traîne en deuil, la Soirée dans Grenade prend des accents de sérénade grandiose et, au loin, un versant de dune nous offre sa danse du ventre. Un air enfoui monte dans le soir, une Petite musique de nuit dont la quiétude est un peu intime. C'est Lully, Bach, Chopin, Debussy, Satie…

Mais aussi l’esprit du tango et de la valse. Mais encore Bill Evans, Alice Cooper, Portishead…

Improvisations au piano de Karol Beffa sur certaines anagrammes que propose le livre, à l’exception du dernier Raining Feathers, composition de Jacques Perry-Salkow interprétée par Laurianne Corneille, piano

Karol Beffa, compositeur et interprète, a reçu de nombreux prix : Grand prix de la musique symphonique de la Sacem pour l'ensemble de sa carrière (2017). Il a occupé la chaire de création artistique du Collège de France en 2013-2014. élu compositeur de l'année; Victoires de la musique classique 2013 et 2018.

Auteur de concertos pour violon, pour piano, de deux opéras inspirés de Kafka, un ballet, de contes musicaux pour orchestre et d'une quinzaine de musiques de film.

Jacques Perry-Salkow, pianiste et auteur, diplômé de la Dick Grove School of Music de Los Angeles est passionné de littérature à contraintes. Il a publié, avec Étienne Klein, Anagrammes renversantes ou Le Sens caché du monde (Flammarion, 2011) ; avec Sylvain Tesson, Anagrammes à la folie (Équateurs, 2013 ; Pocket, 2015) avec Raphaël Enthoven, Anagrammes pour lire dans les pensées (Actes Sud, 2016).

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Premier enregistrementdiscographique des douze Études de Karol Beffa dans leur intégralité...

♪Karol Beffa (1973-) : Étude pour piano n° 2. Tristan Pfaff (piano) - De l'album "Karol Beffa – Douze Études" - Label Ad Vitam Records AV180915

♪Bill Evans & Miles Davis :Blue in Green - De l'album Kind of Blue. Bill Evans (piano), Miles Davis (trompette), John Coltrane (saxophone ténor), Jimmy Cobb (batterie) - Label Columbia 19075881992

Double vainqueur des Victoires de la Musique, Karol Beffa, propose un album d’improvisation qui nous fait voyager du côté de la littérature, de la peinture, de la philosophie...

♪Karol Beffa (1973-) :Spleen de Leipzig. Karol Beffa (piano)- De l'album "Karol Beffa - En Blanc et Noir" - Label Indésens INDE115

♪Zoltán Kodály (1882-1967) : Háry János deuxième aventure Hej két tikom, Air d'Orzse. Klára Takács (soprano), Hungarian State Opera Orchestra · János Ferencsik, Janos Ferencsik (direction) - Label Hungaroton HCD 12837-38