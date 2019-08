Karol Beffa : compositeur, pianiste, improvisateur... "Ravel : un imaginaire musical" Éditions Seuil-Delcourt

Le pianiste Karol Beffa, Guillaume Métayer et Aleksi Cavaillez composent le portrait d’un Ravel espiègle et passionné, et plantent le décor d’une modernité artistique qui s’invente...

Ravel : un imaginaire musical -scénario Karol Beffa & Guillaume Métayer, dessin et couleurs Aleksi Cavaillez- Éditions Seuil-Delcourt

1936, Maurice Ravel entreprend de conter son histoire à son fidèle ami et disciple Roland-Manuel.

On assiste à la création de Gaspard de la nuit, de Daphnis et Chloé, du Concerto pour la main gauche et du Boléro.

Maurice Ravel (1875-1937) se lance dans une évocation bigarrée de sa vie, tissée d’amitiés indéfectibles et de fulgurances musicales, où l’on croise Debussy, Fauré, Ida Rubinstein, Colette...

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME