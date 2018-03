Karol Beffa : “Par volonté et par hasard” Éd. de la Sorbonne & "DIABOLUS IN OPERA. Composer avec la voix" Éd. Alma Nuvis

, © Radio France / Annick Haumier

Karol Beffa "Par volonté et par hasard"- Commander ! Éditions de la Sorbonne

Le compositeur et pianiste franco-suisse revient sur son parcours et livre ses réflexions autour de la composition, de la théorie, de la recherche, de la création musicales.

Il expose sa conception de la musique, établissant des liens naturels entre la composition, la pratique, l'improvisation et la transmission.

Karol Beffa "DIABOLUS IN OPERA. Composer avec la voix" Collection Concerto.Commander ! version papier, version numérique Éditions Alma Nuvis

"Je voudrais dire avec la musique ce que vous dites avec des mots quand vous êtes devant un arbre, par exemple. Je pense et je sens en musique et je voudrais penser et sentir les mêmes choses que vous" Maurice Ravel à Jules Renard

Compositeur de l'année en 2013,Karol Beffa a été sacré meilleur compositeur 2018avec sa création "Le Bateau ivre"

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫Karol Beffa (1973-) : Fireworks : Avec swing Quatuor Jean-Yves Fourmeau Label Indésens INDE082

"Un enregistrement à recommander chaleureusementqui réunit des pages hautement inspirées lues par des artistes de premier ordre et destinées à être entendues par tout mélomane" Philippe Venturini

♫Karol Beffa :Dark pour piano et orchestre à cordes 4. Solennel, sans rigueur. Karol Beffa (piano), Ensemble Contraste, direction Johan Farjot- De l'album "Karol Beffa - Into the dark (2015)" - Label Aparté AP108

♫Richard Strauss (1864-1949) : Elektra "Hörst Du Denn Nicht" Birgit Nilsson, Orchestre philharmonique de Vienne, direction Georg Solti - De l'album "Richard Strauss - Nilsson, Resnik, Collier, Krause (2017) - Label Decca 483 1494

Coup de coeurde l’Académie Charles Cros...

♫Karol Beffa (1973-) : Etude n°5, extraite des Six Etudes pour piano "À Jean-Frédéric Neuburger" Lorène de Ratuld (piano) - Album "Dutilleux - Beffa - Lorène de Ratuld, piano (2006)" - Label Ame Son ASCP 0505