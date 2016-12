Jérôme de La Gorce “Fêtes & divertissements à la cour” catalogue exposition Musée national du château de Versailles

En fin psychologue Louis XIV savait combien était nécessaire au cadre politique forgé par sa volonté "cette société de plaisirs, qui donne aux personnes de la cour une honnête familiarité avec le souverain, les touche et les charme plus qu'on ne peut dire"

Catalogue de l'exposition "Fêtes et divertissements à la cour" sous la direction de Jérôme de La Gorce, Élisabeth Caude et Béatrix Saule

coédition Gallimard-Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Il fallait pour l’ordinaire de la vie de cour de nombreux divertissements. Il fallait, pour l’extraordinaire des événements royaux, étonner et émerveiller la cour, le royaume, l’Europe. Chacun de ses successeurs, en fonction de ses goûts et de l’évolution de la mode, maintint cette tradition de faste et de création dans le domaine du divertissement.

Jusqu'au 26 mars 2017 le château de Versailles présente une exposition faisant de Versailles un lieu de fêtes et de divertissements offerts ou mis en scène à la cour de Versailles – chasses, spectacles, comédies, opéras, concerts et pratiques personnelles de la musique, promenades, jeux de plein air et sports, jeux d'argent, feux et illuminations à travers 3 règnes allant de Louis XIV à la Révolution.

Jérôme de La Gorce est historien d'art, musicologue, directeur de recherche émérite au CNRS, conseiller scientifique au Centre de recherche du château de Versailles. Après un double cursus universitaire et une thèse consacrée au merveilleux dans l'opéra sous le règne de Louis XIV, il enseigne à la Sorbonne-Paris dans le domaine de la musique dramatique et des arts du spectacle en France aux 17e et 18e siècles. "Architectures de théâtre à Versailles, lieux présents et lieux disparus" éditions Honoré Clair-Arles

120 illustrations retracent l'histoire des scènes qui ont hébergé les spectacles donnés à la Cour de France, qu'ils soient encore visibles ou qu'ils aient disparu. Certains lieux n'étaient pas dignes d'une résidence royale. L'Opéra de Versailles, construit en 1770, sera le premier à l'être vraiment.

http://www.journalistes\-patrimoine.org/architecture\-de\-theatre\-a\-versailles\-lieux\-presents\-et\-lieux\-disparus\-9899.html

► SOUS LA COUVERTURE - GENERIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757): Sonate K 453, Scott Ross, clavecin, album "Domenico Scarlatti - L'oeuvre pour clavier" Coffret label ERATO 75436

►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

Avec ce 1er enregistrement des légendaires Symphonies pour les Soupers du Roy, Hugo Reyne signait en 1990 un enregistrement aussi varié que complet qui fait encore référence 300 ans après la mort de Louis XIV et 25 ans après…

♫Michel-Richard de Lalande (1657-1726) :Suite n° 2, Ouverture en sol par La Simphonie du Marais, direction Hugo Reyne. Coffret "Michel-Richard de Lalande - Symphonies pour les soupers du Roy"

4CD label Harmonia Mundi HMY 2921337.40

“Ce Tancrède de 1702 sous la baguette d’Olivier Schneebeli nous le rappelle : de Lully à Rameau, le chemin baroque passe par Campra ! Tancède intégral enfin...” Jean-Luc Clairet, ResMusica

♫André Campra (1660-1744) : Tancrède, tragédie lyrique, acte III scène 1 par Chantal Santon-Herminie, Alain Buet-Argant, Orchestre Les Temps Présents, direction Olivier Schneebeli. Album "André Campra - Tancrède"

label Alpha 958

♫Jean-Marie Leclair (1697-1764) :Sonate pour flûte op.1 n° 5, Allegro assai par Barthold Kuijken -flûte, Robert Kohnen-clavecin, Wieland Kuijken-basse de viole. Coffret "Intégrale des sonates pour flûte et basse continue"



label Accent ACC 24312

♫Jean-Philippe Rameau (1683-1764) :La Guirlande ballet, Air gracieux en rondeau par Les Arts Florissants, direction William Christie. Coffret "Jean-Philippe Rameau - La Guirlande, Zéphyre"



label Erato 0825646364879