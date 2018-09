Par Jean-Philippe Thiellay, une biographie qui lui rend pleinement hommage... "Meyerbeer" Éditions Actes-Sud

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) domine la scène lyrique internationale pendant plusieurs décennies. Ses oeuvres sont données partout. Il fréquente les têtes couronnées : de Frédéric-Guillaume IV à la Reine Victoria et Napoléon III, les artistes, les savants, les intellectuels : George Sand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Heinrich Heine, Franz Liszt...

Successeur de Rossini à Paris, il comprend parfaitement les attentes de la société européenne du milieu du 19e siècle et invente, le grand opéra !

Cette nouvelle biographie de Meyerbeer, tient compte des dernières recherches, cette disgrâce semble toucher à sa fin. Les Huguenots, Le Prophète, L'Africaine... reprennent le chemin des théâtre lyriques.

en savoir plus

Jean-Philippe Thiellay, Conseiller d'État, Directeur général adjoint de l'Opéra national de Paris. En collaboration avec Jean Thiellay, a publié chez Actes Sud des essais biographiques consacrés à Rossini et Bellini.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Pour son premier album à la tête de l'Orchestre national d'Île-de-France, Enrique Mazzola nous emmène à la découverte du bel canto, à travers un recueil d'ouvertures d'opéras. Plein d'imagination et de rêve, entre chefs-d'œuvre incontournables et perles rares du répertoire, Bel canto amore mio nous invite au voyage !

♫Giacomo Meyerbeer (1791-1864) :Margherita d'Anjou, Ouverture. Orchestre national d’Île de France, direction Enrique Mazzola - De l'album "Bel Canto amore mio" - Label NoMadMusic NM029

♫Giacomo Meyerbeer : Robert le diable (Acte I, Sc. 7) Malheur sans égal. Bryan Hymel (Robert Bertram), Choeur et orchestre de l'Opéra de Salerne, direction Daniel Orne - De l'album "Meyerbeer : Robert le Diable - Teatro dell’Opera di Salerno (2013)" - Label Brilliant Classics 94604

29 février 1836, la foule se presse à l’Opéra de Paris pour assister à la première du dernier ouvrage de Meyerbeer, Les Huguenots. "Le succès est immense et la mise en scène et les costumes font le plus grand honneur au théâtre" Hector Berlioz dans la Gazette Musicale !