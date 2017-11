Avec Jean-Jacques Groleau "Horowitz (1903-1989) : L'Intranquille" Éditions Actes Sud

Dans son nouvel essai, Jean-Jacques Groleau présente la personnalité complexe et ombrageuse du pianiste virtuose ukrainien, l'un des grands pianistes de l'histoire du piano...

De Jean-Jacques Groleau : "Horowitz : l'intranquille" Collection Classica.Éditions Actes Sud.Comme tous les volumes de la collection Classica, cet Horowitz est enrichi d'un index, d'une chronologie et de repères bibliographiques.

"On ne s’étonnera pas de trouver dans la famille Horowitz une belle pléiade de musiciens, dont certains de très bon niveau. Sa mère, Sofia (née Bodik), était pianiste amateur. Elle avait été l’élève, à l’École de musique de Kiev, d’un certain Vladimir Puchalski (1848-1933), que nous retrouverons, 25 ans plus tard, comme premier professeur officiel du jeune Vladimir Horowitz.

En 1894, âgée de 22 ans, Sofia décide de mettre un terme à cette aventure musicale pour épouser Samuel Horowitz, d’un an son aîné. Il est étudiant à la faculté de physique et de mathématiques de l’université de Kiev, mais lui aussi, passionné de musique, est un pianiste amateur de bon niveau ; sa propre mère avait bénéficié des encouragements d’Anton Rubinstein.

L’un des frères de Samuel, Alexandre, était d’ailleurs devenu pianiste professionnel, après être passé par l’École de musique de Kiev et le Conservatoire de Moscou, où il avait eu pour professeur Alexandre Scriabine. Si la musique semble fortement marquer la famille Horowitz, elle n’est pas son seul élément de distinction."

Jean-Jacques Groleau, agrégé de lettres classiques a collaboré à "Tout Mozart", "Tout Bach", "Tout Verdi" et "L'Univers de l'opéra" (Robert Laffont 2006-2013), "Music Game Book" (Assouline 2006) "Dictionnaire encyclopédique Wagner" (Actes Sud, 2013). "Rachmaninov" (Actes Sud 2011).

Après avoir été directeur de l'administration artistique de l'Opéra national du Rhin à Strasbourg puis de l'Opéra-Orchestre national de Montpellier, il est aujourd'hui directeur artistique du Théâtre du Capitole de Toulouse.



Un Horowitz adolescent avec son interprétation électrisante de la Vallée d'Obermann en live à Carnegie le 27 novembre 1966. C'était un simple CD CBS d'extraits... Quel choc ! Voici que Sony dans un packaging magnifique nous offre cette intégrale...

♫Moritz Moszkowski (1854-1925) : Morceaux caractéristiques op 36, Etincelles. Vladimir Horowitz, piano - Du coffret 41 cd et 1 dvd "Vladimir Horowitz live at Carnegie Hall" - Label Sony Classical 88765484172

♫Frédéric Chopin (1810-1849) : Etude op. 10 n°8 en fa majeur (1932) Vladimir Horowitz, piano - Coffret " Vladimir Horowitz - Liszt, Chopin, Schumann, Debussy" - Label EMI Classics ‎ 4 76857 2

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K. 525 (1964) Vladimir Horowitz, piano - De l'album "Horowitz Plays Scarlatti" - Label Sony Classical 88843091752-10

Vladimir Horowitz live at Carnegie Hall, récital 15 décembre 1968...

♫Sergueï Rachmaninov (1873 – 1943) : Prélude op. 32 n° 12. Vladimir Horowitz, piano - Album "Carnegie Hall presents Vladimir Horowitz pianist" - Label Sony Classical 88765484172