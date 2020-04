Présenté par Jean-Pierre Jackson : "Keith Jarrett" > Éditions Actes Sud

"Dans la salle de l’opéra de Co­­logne, Keith Jarrett (1945-) découvre que le piano Bö­sen­dorfer présent sur l’estrade pose problème : certaines touches ne répondent pas correctement, l’une des pédales ne fonctionne pas bien, l’accord est déficient. On appelle un accordeur..." Jean-Pierre Jackson

"Premier des cinq enfants de Daniel et Irma Jarrett, Keith naît le 8 mai 1945 à Allentown, ville moyenne et industrielle de Pennsylvanie, près du New Jersey. Sa mère, née Kuzma, d’origine hongroise, parle anglais mais aussi allemand et hongrois. Son père, enrôlé dans la Seconde Guerre mondiale, souvent absent, étudie la Bible..."Jean-Pierre Jackson

"Bien qu’il ait longtemps porté une coiffure de type afro, Keith Jarrett (1945-) n’a aucun parent afro-américain. Ses ascendances sont austro-hongroise par sa mère Irma qui pensait être gitane, et française, écossaise ou irlandaise par son père Daniel..."Jean-Pierre Jackson

Par Jean-Pierre Jackson : "Keith Jarrett"> Éditions Actes Sud

"Lorsque Ornette Coleman l’approche en coulisses et lui dit qu’il “doit être Noir, qu’il faut qu’il soit Noir”, il lui répond : “Je sais. Je sais. J’y travaille.” Souvent considéré à tort comme Noir, il explique sa position : “Vous savez, au Festival de Heidelberg, il y avait des musiciens noirs ou des membres noirs du public qui essayaient d’interrompre ma prestation parce qu’ils clamaient que ce n’était pas de la musique noire..."Jean-Pierre Jackson