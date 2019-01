Bicentenaire de la naissance de... "Jacques Offenbach" par Jean-Philippe Biojout chez Bleu Nuit Éditeur

Passionné par Offenbach, Jean-Philippe Biojout a interprété et mis en scène plus d’une dizaine de pièces. Il signe sa première biographie pour la collection Horizons...

L'année 2019 marque le bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, né le 20 juin 1819 à Köln (Allemagne) - "Je suis français depuis 1860 grâce à l'Empereur" - Début des réjouissances !

"Je suis venu au monde à Cologne. J'ai joué beaucoup du violoncelle. Je suis arrivé à Paris à l'âge de treize ans. J'ai été au Conservatoire comme élève, à l'Opéra-Comique comme violoncelliste, à la Comédie Française comme chef d'orchestre...

...J'ai frappé avec courage, mais vainement, à la porte de l'Opéra-Comique. J'ai créé, alors, le théâtre des Bouffes-Parisiens : dans l'espace de sept ans, je me suis reçu, monté et joué une cinquantaine d'opérettes..." Jacques Offenbach, 1864

, © Radio France / Annick Haumier

Jacques Offenbach (1819-1880), compositeur des plus beaux opéra-bouffes français avec plus de 100 pièces : Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Périchole, Les Brigands... aux posthumes Contes d'Hoffmann.

Chanteur lyrique professionnel depuis 1999, Jean-Philippe Biojout est co-fondateur des éditions Bleu Nuit. Il a travaillé en radio comme animateur et a co-écrit l’émission Muzik et vous pour la chaîne cablée Muzik.

Passionné de musique depuis ses plus jeunes années, Jean-Philippe Biojout cherche à élaborer des ouvrages accessibles au grand nombre.

, © Radio France / Annick Haumier

Jean-Philippe Biojout est auteur : le Guide des CDs récompensés, le livre sur l’Opéra Bastille où il a travaillé 3 ans comme artiste invité de l’école de l’Opéra de Paris.

Depuis 2009, Jean-Philippe Biojout élabore une collection à destination des enfants pour leur faire découvrir la musique classique avec humour !

, © Radio France / Annick Haumier

♫SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

Créé au Théâtre des Bouffes-Parisiens, 1856...

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :Trop amoureux de la cadence, opéra bouffe en un acte : "Le Financier et le savetier" Ghyslaine Raphanel (Aubépine), Orchestre des Concerts Pasdeloup, direction Jean-Christophe Keck - De l'album "Offenbach - Le Financier et le Savetier, et autres délices..." - Label Accord 2002

Paul de Musset captura l’esprit de la pièce éponyme de son frère Alfred, où l’imbroglio se nourrit des déguisements croisés de Fantasio et du Prince de Mantoue. Créé à L'Opéra-comique, 1872...

♪Jacques Offenbach :Voyez dans la nuit brune, opéra-comique en trois actes : "Fantasio" Sarah Connolly, mezzo-soprano (Fantasio) Orchestra of the Age of Enlightenment, direction Sir Mark Elder - Label Opera Rara ORC51

Créé au Théâtre des Bouffes-Parisiens, 1868

♪Jacques Offenbach :Couplets de Canard, opéra bouffe en un acte : "L’Île de Tulipatan" Loïc Felix, Orchestre philharmonique de Londres, direction David Parry - De l'album "Entre Nous - Celebrating Offenbach" - Label Opera Rara ORR243

Oeuvre créée au Théâtre de la Gaîté en octobre 1875. Succès immédiat auprès du public et de la critique tandis que Jules Verne se demande s’il est bon d’attaquer les auteurs pour plagiat de certaines de ses idées issues de ses livres : De la Terre à la Lune et Autour de la Lune...

♪Jacques Offenbach (1819-1880) :V’lan ! Je suis V’lan ! Opéra-féerie en quatre actes : "Le Voyage dans la Lune" Lucien Lovano, Orchestre de la RTF, direction Jean-Paul Kreder - De l'album "Le voyage dans la lune - Le voyage de M.M. Dunanan père et fils- Offenbach" - Label Malibran MR786