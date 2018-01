Gilles Cantagrel publie "Jean-Sébastien Bach : L' oeuvre instrumentale" Éditions Buchet-Chastel

Après "Les Cantates de Jean-Sébastien Bach " et "J.-S. Bach, Passions, Messes et Motets" le présent volume, consacré à la musique instrumentale, vient clore la série d’analyses de Gilles Cantagrel sur la musique de Bach.

Gilles Cantagrel "Jean-Sébastien Bach : L' oeuvre instrumentale" Découvrir ! Acheter ! Éditions Buchet-Chastel

Admirable connaisseur des outils de la musique, Jean-Sébastien Bach manifestait envers leurs ressources sonores et expressives une acuité auditive exceptionnelle.

Paradoxe du génie de cet extraordinaire orchestrateur : la puissance de son discours musical est telle qu’il puisse en arriver à se détacher de toute incarnation instrumentale.

Musicologue, après des études en musique, physique et histoire de l'art, Gilles Cantagrel s'est orienté vers la presse et la communication, notamment dans les revues Harmonie et Diapason.

Producteur d'émissions sur France Musique, il dirige cette chaîne de 1984 à 1987. Conseiller artistique à Radio France, vice-président de la commission musicale de l'Union Européenne de Radiodiffusion et Télévision, il a également été maître de conférences à la Sorbonne.

Gilles Cantagrel est administrateur de diverses institutions, dont le Centre de Musique Baroque de Versailles et membre du Conseil de Surveillance de la Fondation Bach de Leipzig.

, © Radio France / Annick Haumier

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

"Le jeu aisé, brillant, impérieux, extrêmement clair, dépourvu de toute raideur comme d’emphase, et la sonorité épanouie des orgues font de cet album l’un des plus beaux consacrés à ce répertoire." Télérama

♫Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Orgelbüchlein "In dir ist Freude" Choral BWV 615. Olivier Vernet (orgue Christoph Treutmann de l'abbaye de Saint-Georges de Grauhof-Goslar, 1737) - Du coffret 15CD "J.-S. BACH : L'œuvre pour orgue - Olivier Vernet" - Label Ligia Digital Lidi 0104318-17

"Entente évidente et éclatante des deux musiciens constitue l'un des points forts de ces interprétations : ils jouent comme une seule personne..." Classica

♫Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Sonate pour violon et clavecin en Mi Majeur BWV 1016. Pablo Valetti (violon), Céline Frisch (clavecin) - De l'album "Johann-Sebastian Bach : Six sonates pour violon et clavecin" - Label Alpha 060

Olivier Baumont a enregistré les "Œuvres pour clavecin-luth", instrument à cordes pincées dont les cordes sont en boyau. Inventé pendant la période baroque, il évoque le son du luth ou du théorbe et a fait les beaux jours de compositeurs surtout allemands au 18e siècle.

♫Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Suite pour le clavecin-luth BWV 996 Allemande. Olivier Baumont (clavecin-luth Willard Martin) - De l'album "Johann-Sebastian Bach - Oeuvres pour clavecin-luth" - Label Loreley LY 054

Formation à géométrie variable, l’Ensemble I Barocchisti internationalement reconnu comme un des ensembles de référence pour l’interprétation du répertoire de musique ancienne sur instruments d’époque.

♫Johann-Sebastian Bach (1685-1750) : Suite pour orchestre n°4 BWV 1069. Ensemble I Barocchisti, direction Diego Fasolis - De l'album " Johann-Sebastian Bach - Suites nos. 1-4 BWV 1066-1069" - Label Arts Music ‎ 47649-8