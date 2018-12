Gérard Fontaine, présente : "L’Opéra de Charles Garnier" Éditions du Patrimoine–Opéra national de Paris

C’est à une découverte exhaustive de l’Opéra que nous convie Gérard Fontaine pour découvrir le bâtiment réalisé par Charles Garnier.

Gérard Fontaine présente : "L’Opéra de Charles Garnier. Une Œuvre d’art total" Les Éditions du Patrimoine – Opéra national de Paris

Ce texte nous entraîne dans les dédales secrets, vers la salle, la scène, le foyer de la danse où peintures et sculptures, témoins silencieux de milliers de représentations, décorent les recoins.

Dans ce récit où l’on retrouve la pensée de Charles Garnier à travers des citations choisies, toutes les œuvres peintures et sculptures sont inventoriées, accompagnées des photographies de Jean-Pierre Delagarde.

, © Radio France / Annick Haumier

Docteur en philosophie, administrateur culturel Gérard Fontaine est un spécialiste réputé de l’opéra auquel il a maintes fois rendu hommage.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) - De l'album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♪Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871) :La Muette de Portici, Ouverture. Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, direction Thomas Fulton - Du coffret "Auber ‎– La muette de Portici (2002) - Label EMI Classics 7234 5 75257 2 5

La Juive l'une des œuvres représentatives du Grand opéra à la française. Son livret répond à l'esthétique alors en vogue à l'Opéra de Paris, où l'œuvre fut créée...

♪Jacques Fromental Halevy (1799-1862) :La Juive Act I - Ô surprise nouvelle !Iulia Várady, José Carreras, Philharmonia Orchestra, direction Antonio de Almeida - Du coffret "Jacques Fromental Halévy ‎– La Juive (1989) - Label Philips Classics ‎420 190-2

♪Léo Delibes (1836-1891) :La Source Act II -Arrivée de Nouredda. Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden, direction Richard Bonynge - Du coffret "DELIBES - The 3 Ballets : Coppélia / Sylvia / La Source (1999)" - Label Decca 0289 460 4182

Les Huguenots, l'un des exemples les plus populaires et spectaculaires du Grand opéra, un livret d'Eugène Scribe et d'Émile Deschamps, créé à Paris en 1836...

♪Giacomo Meyerbeer (1791-1864) :Les HuguenotsAct IV - Gloire, gloire au grand Dieu vengeur ! Boris Martinovich (basse) Orchestre Philharmonique de Montpellier & Choeurs de l'Opéra de Montpellier, direction Cyril Diederich - Du coffet "Meyerbeer: Les Huguenots / Diederich, Raphanel, Leech, Pollet (2013) - Label Warner Classics 62125