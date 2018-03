France Musique en public du Salon Livre Paris 2018 : Avec Douglas Kennedy "La Symphonie du hasard-Livre 2" Éd. Belfond

Alors que résonnent les premiers échos des exactions de l'IRA, resurgit une vieille connaissance, et avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais...

Douglas Kennedy "La Symphonie du hasard - Livre 2" Éditions Belfond - Ce 2e volume de la trilogie est sorti le 15 mars 2018. Découvrir ! le site de l'auteur...

Grande Scène - Samedi 17 mars - Salon du Livre Paris -11h à 12h - Le Grand 8 : Que reste-t-il de 68 ?

De la Sorbonne au Printemps de Prague, du Vietnam à Mexico… l’année 68 regardée, 50 ans plus tard, par quelques-uns de ses acteurs et leurs héritiers. 2018 en est-elle le miroir inversé ? 68 est-elle une ruse de la raison libérale ?

Avec Serge July (Plon), Douglas Kennedy (Belfond), Ludivine Bantigny (Le Seuil) et Igor Koublanovski (Castor Astral) Réserver ! Y aller !

en savoir plus événement France Musique au Salon du Livre

SOUS LA COUVERTURE - GÉNÉRIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

♫PROGRAMME

à lire article Brad Mehldau : un portrait en dix épisodes dans Open Jazz

"As a professional organist, much of Bach's work took the form of improvisation, and during his lifetime it was the virtuosity and complexity of these improvisations for which he was most admired.Brad Mehldau takes up this tradition..." Timo Andres

♫Brad Mehldau (1970-) : After Bach, Rondo. Brad Mehldau (piano) - De l'album "After Bach" - Label Nonesuch 7559-79318-0

à lire article Leonard Bernstein, 25 ans après sa mort

When Leonard Bernstein was askedby Jacqueline Kennedy-Onassis to compose the inaugural work for the opening of The John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, he wrote: “The Mass is also an extremely dramatic event in itself it even suggests a theater work”

♫Leonard Bernstein (1918-1990) : Mass, Gloria "Gloria tibi". Jubilant Sykes, baryton. Peabody Children's Chorus. Baltimore Symphony, direction Marin Alsop - De l'album "BERNSTEIN : MASS" - Label Naxos 8.559622-23

♫John Adams (1947-) : Short Ride in a Fast Machine. Orchestre philharmonique de Berlin, direction Simon Rattle - De l'album " " - Label Berliner Philharmoniker BPHR 1701411

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Magnificat BWV 243a "Gloria Patri" Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner - Label Soli Deo Gloria SDG728