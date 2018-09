Rencontre privilégiée avec Éric Tanguy : "Cinquante questions pour 50 ans de questionnement" Éd. Aedam Musicae

"...L’amitié fait qu’on en sait un peu plus que la vie dite et racontée. Et les biographies véritables commencent là où habituellement elles se finissent. Les moments les plus éclairés et les plus lumineux sont là pour faire de l’ombre afin de renvoyer en elle ce que l’on préfère laisser caché." Michel Onfray

Nathalie Krafft a été 15 ans directrice de la rédaction du Monde de la musique. Elle est l’auteure de la nouvelle édition des Cahiers de conversation de Beethoven (2015) En 2017 avec Éric Tanguy de Écouter Sibelius - Éditions Buchet-Chastel. Aujourd’hui elle collabore à Rue89 et à News Tank Culture.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) : Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Coffret label Erato 75436

Vivaldi gives the twelve works in his opus 3 a symmetrical structure, and they are divided into four groups containing three concertos each, one for four violins, one for two violins, and the last for one...