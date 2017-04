MUSICORA 2017 En public sur le stand France-Musique ! Avec André Lischke, musicologue-spécialiste de la musique russe

Musicora 2017 à La Grande Halle de La Villette - Parc de La Villette - Paris 19e.du 28 avril 2017 au 30 avril 2017. Découvrez ici le programme en un coup d'oeil !

Le grand rendez-vous de la musique et des musiciens, le salon Musicora réunit musiciens, amateurs de musique classique, jazz, musiques traditionnelles et du monde, les professionnels du secteur musical et le plus grand showroom d’instruments de musique en France !

Musicora propose un programme d'événements, concerts, showcases, des ateliers et animations pour professionnels, amateurs et le jeune public!

André Lischke "Guide de l'opéra russe" éditions Fayard

Panorama de la musique d'opéra russe depuis le XVIIIe, à travers une étude d'opéras marquants ou plus méconnus et une présentation de leur contexte culturel et politique.

Au cours du XIXe siècle, l’opéra suit l’évolution de l’attitude envers l’ordre monarchique, à travers son exaltation (La Vie pour le tsar), sa remise en question (Boris Godounov), et le pressentiment de la Révolution (Le Coq d’or). À l’époque soviétique il devient un des supports privilégiés de la propagande idéologique, reflétant aussi la mise au pas de l’esthétique officielle (Lady Macbeth de Chostakovitch).

Outre des informations reliant chaque œuvre à l’histoire de la musique russe, les notices, classées en ordre chronologique de compositeur, comportent un synopsis et un commentaire d’écoute en fonction de leur importance ainsi qu’un choix discographique et vidéographique.

Fils d’émigrés russes, André Lischke est maître de conférences à l’Université d’Évry. Il collabore à l’Avant-Scène Opéra et est l’auteur d’ouvrages sur Tchaïkovski, Borodine et Rimski-Korsakov, ainsi que de l’Histoire de la musique russe des origines à la Révolution chez Fayard.

