Avec Jean-Jacques Greif... In memoriam Olivier Greif, le frère compositeur, disparu le 13 mai 2000

1969, départ pour les États-Unis, Olivier Greif démissionne du CNSM de Paris. À New-York, il se perfectionne auprès de Luciano Berio, alors professeur de composition à la Juilliard School of Music. La pièce pour piano "In memoriam" y est est créée par l’auteur, en 1970...

"Un formidable instinct, doublé d’un parfait métier assimilé très jeune, permet à Olivier Greif de ne se sentir prisonnier d’aucun académisme, passéiste ou avant-gardiste. Il revendique une forme d’art total, au carrefour du passé et de l’avenir, du savant et du populaire."Association Olivier Greif,créée par les amis et les frères du compositeur.