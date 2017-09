Écouter Sibelius (1865-1957) par Eric Tanguy avec Nathalie Krafft - Éditions Buchet Chastel

Le compositeur Éric Tanguy a choisi de parler de neuf œuvres emblématiques, qui sont autant de jalons dans la vie créatrice du musicien finlandais, du jaillissement de Kullervo à la pièce funèbre Surusoitto.

Neuf œuvres qui sont autant de fenêtres ouvertes sur un univers onirique, romantique et visionnaire. À travers ce parcours personnel, en alternant les genres musicaux, le lecteur entre dans l’intelligence de l’art de Sibelius, au cœur même de cette intimité si particulière qui lie un compositeur à un autre.

Né en 1968, Éric Tanguy a composé des œuvres solistes, de musique de chambre et concertantes. Ancien pensionnaire à l’Académie de France à Rome, il a reçu de nombreux prix, parmi lesquels à deux reprises celui de Compositeur de l’année lors des Victoires de la musique classique et le Grand Prix de la la Sacem pour l’ensemble de sa carrière.

Nathalie Krafft, journaliste, est l’auteure de "Un dîner en musique" ainsi que de la nouvelle édition des Cahiers de conversation de Beethoven (Buchet/Chastel 2014 et 2015).

“I’m really passionate about his piano music, which is so beautiful and haunting. How can there be a major composer out there with such accessible music that people don’t know. The fact that many will be hearing it for the first time, that’s a wonderful feeling” Leif Ove Andsnes