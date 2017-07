De Denis Morrier passionnant musicien & musicologue "Claudio MONTEVERDI" édité par Bleu Nuit

Ce nouveau volume de la collection horizons récapitule les divers aspects du plus grand compositeur du XVIIe européen, qu’il s’agisse de musique sacrée ou d’opéra. Un génie complet !

Le lecteur retrouve ici les principales avancées esthétiques du grand Claudio Monteverdi qui bien qu’il fut directeur de la musique surtout sacrée à San Marco de Venise, chapelle du Doge et des institutions de la république, n’en fut pas moins l’inventeur de génie du nouvel opéra baroque, rendu publique,

Une part importante de la production de Monteverdi a disparu : les immortels chefs-d’œuvre qui nous sont parvenus ont réorienté le cours de l’Histoire et tracé les chemins de la modernité.

Denis Morrier, est musicien et musicologue, professeur d'analyse et de culture musicales au CRD du pays de Montbéliard et au Conservatoire de Paris-CNSMD de Paris.

Spécialiste de la musique baroque et en particulier de l’oeuvre de Monteverdi, Denis Morrier est également l’auteur de Carlo Gesualdo (Fayard, 2003) et de Chroniques musiciennes d’une Europe baroque (Fayard, 2005) de divers ouvrages pour Harmonia Mundi, Fayard, la Philharmonie de Paris et L’Avant-Scène Opéra, il collabore au magazine Diapason depuis 1986.

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) :Sonate K 453, Scott Ross (clavecin) Album “Domenico Scarlatti - L'Oeuvre pour clavier” - Télécharger ! coffret label ERATO 75436

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) : Livre II de madrigaux "Non sono in queste rive" Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini - Album "Monteverdi, Secondo libro de' madrigali" - Télécharger ! label Opus 111 OPS 30-111

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) :Livre VI de madrigaux "Batto, qui pianse Ergasto" Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini - Album "Monteverdi : Il Sesto Libro De Madrigali" - Télécharger ! label Naïve OP 30423

Jordi Savall revisite les Vêpres de la Vierge, une imposante partition de Monteverdi qui emprunte certains de ses motifs à l’Orfeo...

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) :Vêpres de la Vierge "Duo Seraphim" Guy de Mey, Gerd Turk, Gian Paolo Fagotto, La Capella Reial, Jordi Savall (direction) - Album "Claudio Monteverdi : Vespro della Beata Vergine" - Télécharger ! label Alia Vox AVSA9855A B

When Nikolaus Harnoncourt’s Telefunken recordings of the surviving operas of Monteverdi were released forty years ago, they were in a real way pioneering...

♫Claudio Monteverdi (1567-1643) : Le Couronnement de Poppée "Signor, deh, non partire" acte I-scène 3 Helen Donath (Poppée), Elisabeth Söderström (Néron), Concerus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt (direction) Coffret 9CD "Monteverdi : Orfeo - Ulisse - Poppea " - Télécharger ! label Warner Classics 825646314829