De son vivant connu principalement comme un exceptionnel organiste... Johann-Sebastian Bach par Eric Lebrun

De son vivant J.-S. Bach (1685-1750) était connu principalement comme un organiste exceptionnel. De caractère querelleur, il a changé souvent de ville jusqu’à trouver sa place à la cour du Duc de Weimar, puis à Köthen où il composa ses Concertos brandebourgeois et à Leipzig à partir de 1723 où il finit Cantor et directeur du Collegium Musicum fondé par Telemann.

Eric Lebrun “Johann-Sebastian Bach” par Bleu-Nuit éditeur, collection Horizons

De cette période datent le splendide Magnificat, les deux Passions et la magistrale Messe en si mineur. S’y ajoutent un nombre impressionnant de cantates, sacrées et profanes, et des motets pour toutes les occasions.

La fin de sa vie est marquée par trois grandes œuvres : les Variations Goldberg, l’Art de la fugue et l’Offrande musicale. Le style de Bach se démarque par ses structures formelles très élaborées qui ont fait dire à Nietzsche que sa musique lui donnait une idée de “l’ordre supérieur des choses”.

Eric Lebrun concertiste international, compositeur et pédagogue, professeur d’orgue au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, organiste titulaire du Cavaillé-Coll de l’église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris depuis 1990. Il signe ici son 4e ouvrage dans la collection horizons, après ses biographies consacrées à Boëly, Buxtehude et Franck

► SOUS LA COUVERTURE - GENERIQUE

♫Domenico Scarlatti (1685-1757) _: Sonate K 453, Scott Ross, clavecin, album “Domenico Scarlatti - L'oeuvre pour clavier”

Télécharger ! Coffret label ERATO 75436

►SOUS LA COUVERTURE - PROGRAMME

♫Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Cantate BWV 65, Sie werden aus Saba alle kommen par The Monteverdi Choir, The Englsih Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner. Coffret "Intégrale des cantates - Pélerinage Bach"

Télécharger ! Coffret label Soli Deo Gloria vol. 18

♫Johann Sebastian Bach : Orgelbüchlein Choral BWV 614 Das alte Jahr vergangen ist par Eric Lebrun-orgue Gerhard Grenzing de Saint-Cyprien-en-Périgord. Album "•Intégrale de l'oeuvre d'orgue de J.S. Bach vol 2 : Orgelbüchlein, Chorals Kirnberger"

Télécharger ! label Monthabor Music

♫Johann Sebastian Bach :Cantate BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen par Le Bach Collegium Japan, direction Masaaki Suzuki. Album "BACH Cantatas, Vol. 42 - BWV 13, 16, 32, 72"



Télécharger ! label Bis-SACD-1711

♫Johann Sebastian Bach : Cantate BWV 8 Liebster Gott, wenn werd ich sterben par le Chœur et orchestre du Collegium Vocal de Gand, direction Philippe Herreweghe. Album "Philippe Herreweghe by himself"



Télécharger ! label Harmonia Mundi HMX 2908091.95